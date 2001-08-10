Юных поронайцев приглашают к участию в конкурсе "Свет Рождества"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Детская школа искусств г. Поронайска приглашает принять участие во II муниципальном фестивале-конкурсе "Свет Рождества". Период проведения Фестиваля с 12 по 14 января 2023 года. Место проведения - концертный зал "Центральный" МБУК КДЦ "Мир" г. Поронайска. Фестиваль проводится с целью распространения традиций празднования Рождества, возраст участников от 5 до 18 лет.
В рамках Фестиваля проводятся конкурсы:
- вокального творчества;
- театрального творчества;
- художественного и декоративно-прикладного творчества.
Заявки принимаются до 30 ноября 2022 года. С положением можно ознакомиться, пройдя по ссылке.
Телефон для справок: 8(42431)42-744, 8(924)196-41-96, контактное лицо – Котова Анна Александровна.
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