Тихоокеанское
информационное агентство
9 Ноября 2022
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08:56, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Юных поронайцев приглашают к участию в конкурсе "Свет Рождества"

Юных поронайцев приглашают к участию в конкурсе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Детская школа искусств г. Поронайска приглашает принять участие во II муниципальном фестивале-конкурсе "Свет Рождества". Период проведения Фестиваля с 12 по 14 января 2023 года. Место проведения - концертный зал "Центральный" МБУК КДЦ "Мир" г. Поронайска. Фестиваль проводится с целью распространения традиций празднования Рождества, возраст участников от 5 до 18 лет.

В рамках Фестиваля проводятся конкурсы:

- вокального творчества;

- театрального творчества;

- художественного и декоративно-прикладного творчества.

Заявки принимаются до 30 ноября 2022 года. С положением можно ознакомиться, пройдя по ссылке.

Телефон для справок: 8(42431)42-744, 8(924)196-41-96, контактное лицо – Котова Анна Александровна.

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