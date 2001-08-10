Тихоокеанское
информационное агентство
3 Ноября 2022
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15:16, | Новости общества Сахалина и Курил

Подключение к газу позволяет южносахалинцам экономить на отоплении

Подключение к газу позволяет южносахалинцам экономить на отоплении

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске продолжается газификация частных домов. Преимущества перехода на голубое топливо могут отметить уже порядка 660 новых абонентов, в том числе активно подключают дома к газу жители села Березняки.

Житель села Михаил  отмечает, ранее расходы на отопление дома в зимний период составляли более 20 тысяч рублей месяц. Подключение к газу позволит существенно сэкономить семейный бюджет.

– Работу по подключению начали заранее. Заключили договор с подрядной организацией, которая выполнила работы на участке, приобрели газовый котел. Оформлением документов занимались самостоятельно через единое окно компании «Газпром газораспределение». Специалисты проконсультировали по технической документации  другим вопросам, – отметил Михаил.

Газификация городского округа – одно из приоритетных направлений работы муниципалитета, которое в том числе позволяет улучшить экологические показатели. Сейчас Березняки активно газифицируются. Ранее, отмечает Михаил, многие отапливали дома дровами и углем, что не самым лучшим образом сказывалось  воздухе.

Напомним, подробный алгоритм по газификации домовладений, СНТ, информация о компенсационных выплатах размещены на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.

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