Сахалинское министерство энергетики возглавил Игорь Бутовский

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 31 октября региональное ведомство возглавит Игорь Бутовский. Практически 20 лет он трудился в энергетической отрасли островного региона, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Приоритетной задачей Игоря Бутовского на посту руководителя министерства станет газификация островного региона. До 2025 года жителей области должны полностью обеспечить «голубым топливом». На 80 процентов – с помощью трубопроводного газа, на 20 – за счет сжиженного и компримированного. Опыт и профессиональные навыки нового главы министерства помогут ведомству достичь в срок все поставленные цели.

Игорь Бутовский родился в 1970 году в поселке Угловое Приморского края. В 1992 году с отличием окончил Дальневосточный политехнический институт, получив инженерную специальность «Тепловые электрические станции». В 2006 году завершил обучение в Академии народного хозяйства при правительстве РФ.

Занимал руководящие должности на Благовещенской ТЭЦ и Мутновской ГЕОЭС в Петропавловске-Камчатском. С 2003 года работал в «Сахалинэнерго» и дважды избирался в Сахалинскую областную Думу. При его непосредственном участии построена и введена в эксплуатацию Сахалинская ГРЭС-2, переведена на газ Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 и начата глубокая модернизация электросетевого комплекса островов.