Тихоокеанское
информационное агентство
28 Октября 2022
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09:57, | Новости общества Сахалина и Курил

Жителям Южно-Сахалинска предлагают приобрести свежую камбалу

Жителям Южно-Сахалинска предлагают приобрести свежую камбалу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Торговля будет проходи 28 и 29 октября по следующим адресам:

- 28 октября с 11.00 на торговом месте у ТЦ «Янтарь» по адресу: пр. Мира, 229;

- 29 октября с 10.00 на ярмарочной площадке по адресу: пр. Мира, 106А.

Цена камбалы - 96 руб. за кг. Рыбу реализует ИП Можайский О.В.

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