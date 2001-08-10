В Южно-Сахалинске продолжают устанавливать островки безопасности

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре, на пешеходных переходах продолжают устанавливать островки безопасности. Элементы дорожной инфраструктуры, предназначенные для возможности поэтапного, безопасного перехода улицы, появляются на наиболее оживленных участках, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Безопасность дорожного движения – одно из ключевых направлений работы администрации областного центра в рамках большого комплекса мероприятий, направленных на повышение комфортности городской среды.

В этом году новые островки безопасности дополнительно появились на улицах Октябрьской, Чехова, Коммунистическом проспекте. В общей сложности в этом году в областном центре планируется установить порядка 100 таких элементов. В основном это места, где существует повышенный транспортный и пешеходный трафик, в том числе с участием детей. Это школы, социальные объекты, учреждения дополнительного образования и спорта. В частности, в этом году такой элемент установлен в районе городского бассейна. Также здесь дополнительно была оборудована остановка общественного транспорта, сужена дорожная полоса для минимизации рисков ДТП.

Как отметил директор Центра развития городской среды Василий Вишневский, островки безопасности показывают свою эффективность. По информации ГИБДД, по итогам 9 месяцев текущего года, в Южно-Сахалинске на пешеходных переходах существенно снизилась количество аварий, в 4 раза сократилось число ДТП с летальным исходом в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Положительная статистика является результатом комплекса мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения.

Многое делается для развития в городе велосипедной инфраструктуры, чтобы обеспечить условия для удобного и комфортного передвижения на двухколесном транспорте. Это еще одно важное направление создания комфортной городской среды. Для удобства - в городе активно ведется работа по понижению бордюров . Необходимо привести в нормативное состояние еще порядка полутора тысяч участков.

Добавим, связной сетью велодорожек и обеспечены улицы Комсомольская, Ленина, Емельянова, проспект Мира, проспект Победы. В настоящее время администрация формирует план мероприятий по обустройству дополнительных понижений на велопереездах.