С мобилизованными сахалинцами провели батальонное тактическое учение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С военнослужащими запаса, призванными в ряды ВС РФ в рамках частичной мобилизации на Сахалине, состоялось батальонное тактическое учение (БТУ), рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

Для закрепления навыков, полученных мобилизованными военнослужащими в ходе занятий по боевой подготовке на полигонах армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО), командованием мотострелкового соединения был организован розыгрыш этапа учебно-боевых действий.

По легенде учения условный противник закрепился на нескольких опорных пунктах в лесной местности и сосредоточил свои силы для дальнейшего продвижения вглубь условного фронта.

На боевой технике личный состав мотострелкового соединения выдвинулся в указанный район и перешёл к наступательным действиям. Для усиления мотострелковых подразделений были приданы 152 мм самоходные артиллерийские установки «Гиацинт», миномётная батарея и танки Т-80БВ.

В ходе розыгрыша практических действий механики-водители гусеничной техники отработали проход через минно-взрывные заграждения. Разведку местности и корректировку огня артиллерии выполнили расчеты современных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Элерон-3».

При проведении батальонного тактического учения, опытные офицеры армейского корпуса ВВО, руководили действиями подразделений с учётом боевого опыта в современных вооруженных конфликтах.