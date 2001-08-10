С мобилизованными сахалинцами провели батальонное тактическое учение
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С военнослужащими запаса, призванными в ряды ВС РФ в рамках частичной мобилизации на Сахалине, состоялось батальонное тактическое учение (БТУ), рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.
Для закрепления навыков, полученных мобилизованными военнослужащими в ходе занятий по боевой подготовке на полигонах армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО), командованием мотострелкового соединения был организован розыгрыш этапа учебно-боевых действий.
По легенде учения условный противник закрепился на нескольких опорных пунктах в лесной местности и сосредоточил свои силы для дальнейшего продвижения вглубь условного фронта.
На боевой технике личный состав мотострелкового соединения выдвинулся в указанный район и перешёл к наступательным действиям. Для усиления мотострелковых подразделений были приданы 152 мм самоходные артиллерийские установки «Гиацинт», миномётная батарея и танки Т-80БВ.
В ходе розыгрыша практических действий механики-водители гусеничной техники отработали проход через минно-взрывные заграждения. Разведку местности и корректировку огня артиллерии выполнили расчеты современных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Элерон-3».
При проведении батальонного тактического учения, опытные офицеры армейского корпуса ВВО, руководили действиями подразделений с учётом боевого опыта в современных вооруженных конфликтах.
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