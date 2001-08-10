Жители Поронайского района начали сортировать отходы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Там установили 42 специальных сетчатых контейнера для пластика, металла и стекла. Это стало возможным благодаря реализации национального проекта «Экология», рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Регулярно отгружать раздельно собранные отходы в Поронайском районе начали с 1 октября. Отсортированные жителями пластиковые и стеклянные бутылки, жестяные и алюминиевые банки сначала отправляются на полигон «Известковый», а оттуда – на переработку, где собранное сырье получит вторую жизнь.

- Прошел практически месяц, и теперь можно подвести предварительные итоги. Мониторинг показал, что жители Поронайского района хорошо осведомлены о том, как сортировать отходы. Мешков со смешанными отходами в сетчатых контейнерах мы практически не наблюдаем. На данном этапе это один из важных показателей, – отметил генеральный директор АО «Управление по обращению с отходами» Максим Федотов.

Напомним, в сетчатые контейнеры нужно складывать пластиковые бутылки из-под напитков, растительного масла, флаконы из-под бытовой химии, стеклянные и алюминиевые банки и бутылки, а также жестяные банки из-под консервов. Эти отходы подходят для переработки. Перед тем, как отправить их в бак, желательно сполоснуть емкости.

– Мы ведем регулярную информационную работу с населением. Люди понимают, что, сортируя пластик, металл и стекло от остального мусора, они помогают улучшить экологическую обстановку. Благодаря раздельному сбору отходов сокращаются объемы ТКО на полигонах, снижается потребление природных ресурсов. Таким образом, вместе мы делаем большое дело, – отметила министр жилищно-коммунального хозяйства региона Наталия Куприна.

Сетчатые контейнеры для пластика, стекла и металла уже установлены в восьми районах Сахалинской области. В ближайшее время такие емкости установят в Томаринском, Углегорском, Макаровском, Тымовском, Смирныховском, Охинском и Александровск-Сахалинском городских округах. Таким образом, в этом году программа по сортировке отходов охватит весь Сахалин.