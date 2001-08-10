Жители Поронайского района начали сортировать отходы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Там установили 42 специальных сетчатых контейнера для пластика, металла и стекла. Это стало возможным благодаря реализации национального проекта «Экология», рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Регулярно отгружать раздельно собранные отходы в Поронайском районе начали с 1 октября. Отсортированные жителями пластиковые и стеклянные бутылки, жестяные и алюминиевые банки сначала отправляются на полигон «Известковый», а оттуда – на переработку, где собранное сырье получит вторую жизнь.
- Прошел практически месяц, и теперь можно подвести предварительные итоги. Мониторинг показал, что жители Поронайского района хорошо осведомлены о том, как сортировать отходы. Мешков со смешанными отходами в сетчатых контейнерах мы практически не наблюдаем. На данном этапе это один из важных показателей, – отметил генеральный директор АО «Управление по обращению с отходами» Максим Федотов.
Напомним, в сетчатые контейнеры нужно складывать пластиковые бутылки из-под напитков, растительного масла, флаконы из-под бытовой химии, стеклянные и алюминиевые банки и бутылки, а также жестяные банки из-под консервов. Эти отходы подходят для переработки. Перед тем, как отправить их в бак, желательно сполоснуть емкости.
– Мы ведем регулярную информационную работу с населением. Люди понимают, что, сортируя пластик, металл и стекло от остального мусора, они помогают улучшить экологическую обстановку. Благодаря раздельному сбору отходов сокращаются объемы ТКО на полигонах, снижается потребление природных ресурсов. Таким образом, вместе мы делаем большое дело, – отметила министр жилищно-коммунального хозяйства региона Наталия Куприна.
Сетчатые контейнеры для пластика, стекла и металла уже установлены в восьми районах Сахалинской области. В ближайшее время такие емкости установят в Томаринском, Углегорском, Макаровском, Тымовском, Смирныховском, Охинском и Александровск-Сахалинском городских округах. Таким образом, в этом году программа по сортировке отходов охватит весь Сахалин.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:00 Сегодня На Курилах накажут работодателя, не по закону трудоустроившего инвалида
10:39 Сегодня Островные медики перенимают опыт ведущих отечественных врачей -ортопедов и травматологов
- 11:03 Сегодня Директор сахалинской фирмы не хотел платить зарплату и попал под уголовное дело
10:59 Сегодня Детский шахматный фестиваль на Сахалине завершился блицтурниром
13:39 21 Октября Семью мобилизованного из Корсакова переселяют в новостройку
10:09 Вчера Власти Сахалина проверяют соответствие доходов и расходов депутата Южно-Сахалинска
10:53 21 Октября Крабовое мясо и рыбное филе обнаружили сахалинские таможенники на транспортном судне
08:56 18 Октября Сахалинская прокуратура назвала самые криминальные районы области
15:27 30 Сентября В Южно-Сахалинске детей обучат лазерной резке и гравировке
09:17 30 Сентября Южносахалинцев приглашают на ярмарку "Золотая осень Сахалина-2022"
- 01:53 14 Октября
11:55 14 Октября Сахалинцы смогут бесплатно пересаживается с поезда на автобус
Выбор редакции
- 08:39 Вчера На Камчатке вулкан Безымянный выбросил столб пепла на 10 километров в высоту
- 11:02 20 Октября Участниками "Кубка мэра Южно-Сахалинска" стали свыше 100 юных дзюдоистов
- 11:16 19 Октября "Сахалинские Акулы" – в лидерах посещаемости МХЛ
- 12:29 10 Октября Южно-Сахалинские школьники поговорили о роли отца в воспитании
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?