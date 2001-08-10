Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» при поддержке Министерства просвещения РФ идет реализация проекта «Места силы России».

По итогам I этапа открытого общероссийского голосования, которое проходило с начала 2022 года на сайте https://mestasil.ru/, одним из наиболее интересных и уникальных «мест силы» России стал Пик Креницына – главная вершина необитаемого курильского острова Онекотан. Один из самых красивых вулканов в мире, который справедливо занимает место в перечне «Ста чудес России», вошел в ТОП-10 «Мест силы России». В рамках II этапа народного голосования, стартовавшего в сентябре, будет выбран лидер проекта «Места силы России», и у Сахалинской области есть все шансы стать таким лидером. Кроме того, в рамках проекта проводится конкурс на лучшее знание географии и истории страны в популярном формате «квиз». Финалистов конкурса ждут награды и памятные призы.

Целью проекта «Места силы России» является разработка и внедрение мероприятий, направленных на поиск и популяризацию географическо-природных мест на территории России, обладающих значимыми для народов нашей страны историческими, культурными и духовными ценностями. Актуальность проекта также подтверждается тем фактом, что 2022 год, согласно указу Президента РФ Владимира Владимировича Путина № 745 от 30.12.2021 г., признан Годом культурного наследия народов России, с целью сохранения культурных традиций, этнокультурного многообразия и культурной самобытности народов России. Также реализация и поддежка данного проекта крайне важна в текущих условиях агрессивной антироссийской пропаганды.

Просим оказать информационную поддержку проекту «Места силы России» - разместить информацию о конкурсе на официальном сайте Администрации и на профильных ресурсах региона, а также сделать рассылку по СМИ региона, чтобы максимальное количество жителей Сахалиинской области были проинформированы о возможности участия в федеральном голосовании за право уникального объекта Сахалинкой области – Вулкана Креницына, названного в честь Петра Кузьмича Креницына, мореплавателя и исследователя дальневосточных земель - стать символом Места силы России.