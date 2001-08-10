Более 500 сахалинцев получили аванс на покупку угля

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На сегодня жители островного региона открыли 623 социальных счета для использования нового механизма авансового расчета за покупку топлива. Одобрено 508 авансовых заявок на сумму 12,1 млн рублей, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Не все жители, кто оставляет заявку на горячей линии ЖКХ, хотят использовать аванс. Часть из них предпочитают идти по привычной для них схеме: возврат части уже понесенных затрат.

- Если человек для оплаты покупки угля решил воспользоваться авансом от соцзащиты, то получить компенсацию по старому механизму уже нельзя. Поэтому граждане сразу должны выбрать: получить компенсацию по понесенным затратам или воспользоваться авансом и сразу потратить меньше собственных средств, - отметил исполняющий обязанности министра социальной защиты Виктор Грицаенко.

В настоящий момент в Сахалинской области выполнено 4145 заявки на приобретение угля, 1792 находятся в работе. Всего потребителям планируется отгрузить 29 тысяч тонн угля. Сейчас завезено 27,3 тысяч тонн.

Заявку на приобретение угля необходимо оставить на горячей линии ЖКХ по телефону *0065 или 8(800)302-0065. Оператору нужно сообщить свои имя и фамилию, номер СНИЛС, домашний адрес, какой объём топлива планируете приобрести, желаемый день доставки и будете использовать аванс или нет.

Если человек хочет получить субсидию на уголь авансом, то ему необходимо оформить социальный счет и направить заявление в соцзащиту. Возместить можно часть затрат на покупку топлива в объёме до 9 тонн.

Для этого необходимо заполнить заявку на сайте «Центра социальной поддержки» (https://csp.admsakhalin.ru) или министерства социальной защиты Сахалинской области (https://msz.sakhalin.gov.ru). При заполнении заявки потребуются данные карты «МИР» любого банка, к которой привязывается социальный счёт. После этого сахалинцам необходимо обратиться в Центр социальной поддержки, чтобы подать заявление на авансирование. Это можно сделать удалённо с помощью компьютера или смартфона, почтовым отправлением, или лично посетить учреждение. Далее на социальный счёт перечисляются средства. Важно отметить, что их можно использовать только для приобретения угля: обналичить или перевести деньги на другие счета не получится.

Напомним, в этом году в Сахалинской области проведены мероприятия по централизации поставок угля, налажен строгий контроль. Все поступающие заявки от населения вносятся в систему. Каждая проходит несколько этапов: от оформления до подтверждения доставки угля потребителю. Внедрение сервиса обеспечило открытость и прозрачность поставок.

Перечень поставщиков размещен на сайте министерства ЖКХ Сахалинской области https://gkh.admsakhalin.ru/?page=new&div=789.