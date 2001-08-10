На Сахалине пенсионерка пять дней блуждала по лесу
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
72-летняя Нина Васильевна Голубева, которая заблудилась в лесу в Углегорском районе и вышла к людям только через пять дней, сообщает astv.ru.
Выяснилось, что обычно женщина ходит за ягодами с подругой-инвалидом. Но на этот раз компаньонка уехала на соревнования, а в лес позвали знакомые - Сергей и Наталья.
"Мы приехали в район Поречья. Знакомая прекрасно знает все тропки, постоянно ходит там за ягодами, а я в том лесу плохо ориентируюсь. Попросила знакомых не отходить от меня далеко. Но у Сергея, который нас привёз, были утеплённые галоши, он мог где угодно пройти, не то что я в кроссовках. Ну, и не стала его задерживать, отпустила, попросила только, чтоб далеко не уходил", - рассказывает пенсионерка.
Насобирав немного ягод на сопке, сахалинка решила пройти дальше, но следующая вершина оказалась лысой.
"Там я встретила охотника. Спросила, как сопка называется, а он не знает. Рассказал только, что впереди прошли двое мужчин, которые пытаются попасть в ягодные места второй день, но их медведь не пускает. Поговорили и разошлись. Я поняла, что толком не знаю, как вернуться. Стала Наташе звонить, но абонент был недоступен. Набрать 112 не догадалась. В шестом часу вечера наконец раздались гудки, но показалось, что мой звонок знакомые сбросили", - говорит Нина Васильевна.
Быстро смеркалось. Заблудившаяся женщина решила, что если пойдёт по тропкам дальше, то может ещё больше заплутать.
"Забравшись на сопку, я увидела море. Села и смотрела на синеву. Казалось, что до него рукой подать. Чуть поодаль видно было два судёнышка и огни на них. Решила, что пойду к воде, там спасение. Паники не было - я с молодости спортом занимаюсь, привыкла добиваться цели. Взяла себя в руки и решила, что утром выйду к берегу", - рассказала Нина Голубева.
Но до моря оказалось очень далеко. Путь занял пять дней и пять ночей. За это время женщина преодолела несколько оврагов, прошла 15 сопок, дважды проваливалась в глубокие ручьи, которые невозможно было перешагнуть.
"Запасных носков с собой не было. Ножом разрезала длинный шарф, который, к счастью, был с собой. Сделала из него портянки, намотала их до колена, потом ноги в кроссовки. Так и шла, не снимая обувь. Ноги стёрла, но не замёрзла. Питалась ягодами, собранными в первый день, воду в бутылочку набирала внизу сопок в ручьях. Натыкалась на множество медвежьих берлог, несколько раз хищника на одной с собой сопке видела. Пока мишка боком спускался, я старалась быстро вниз по сопке сбежать и вверх забраться, только бы не столкнуться", - вспоминает сахалинка.
Чем дольше она находилась в лесу, тем больше теряла силы. Если в первые дни удавалось преодолеть довольно большие расстояния, то на пятые сутки после получаса ходьбы по лесу примерно столько же времени требовалось на отдых.
"К морю между Поречьем и Углегорском вышла утром пятого дня. Там и дорога была. Направилась по ней в сторону райцентра, навстречу пара машин попалась. Я им голосовала. Один водитель-мужчина не знал, что я пять дней в лесу была, он просто сказал, что я правильно иду - в сторону Углегорска. Потом ещё женщина притормозила, посоветовала перейти на другую сторону проезжей части и поймать автобус пореченский, пообещала вернуться", - рассказывает Нина Голубева.
Автобус женщина в итоге не дождалась, остановила попутную машину.
"За рулём был мужчина. Сразу предложил меня подвезти. У него на заднем сиденье ещё собачка маленькая была. Я сразу почувствовала, что водитель - очень хороший человек. Спасибо ему большое. Он понял, что я устала, позвонил сразу в полицию, довёз меня до неё. Туда и скорую вызвали. Врачи сказали, что всё у меня хорошо, только устала очень сильно", - говорит заплутавшая сахалинка.
Она сделала для себя вывод, что в лес теперь будет ходить только с проверенными людьми..
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