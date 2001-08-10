Отопительный сезон в Южно-Сахалинске начнется 1 октября

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Как рассказал генеральный директор АО «Сахалинская Коммунальная Компания» Максим Беккер, котельные, насосные станции, центральные тепловые пункты готовы на 100 процентов. К концу сегодняшних суток специалисты планируют завершить заполнение магистральных сетей. На 28 сентября намечен запуск двух первых насосных станций для организации так называемой малой циркуляции, обеспечивающей прогрев сетей. 1 октября начнутся работы по подключению абонентов. Процесс займет несколько дней.

- Пусковые операции всегда достаточно напряженные. На сетях в летние месяцы велись ремонтные работы, поэтому пока сети холодные. При подаче теплоносителя возможны повреждения, но они будут устраняться незамедлительно. Надеемся, что доставим минимум дискомфорта нашим потребителям, - отметил Максим Беккер.

В летний период предприятием был проведен большой объем работ: заменены около полутора километров сетей, еще чуть менее километра капитально отремонтированы с последующей теплоизоляцией. Мероприятия продолжаются. «СКК» планирует заключить еще один договор с тем, чтобы сделать их переходящими на следующий год и продолжить ремонт тепловой изоляции на наиболее поврежденных участках.

- Мы готовы. Все котельные имеют достаточный запас топлива, как резервного, так и основного. Сети приведены в рабочее состояние, городские магистральные коллекторы, как и положено, заполнены водой. На особом контроле подключение к теплу больниц, школ, детских садов, - заключил вице-мэр Южно-Сахалинска Алексей Римша.

Напомним, что в северных районах отопительный сезон уже стартовал. Раньше всех он начался в Охинском районе – с 17 сентября здесь уже приступили к подключению жилищного фонда. С 22 сентября теплее стало в квартирах жителей Ногликского района. Следующим должен войти в отопительный период Тымовский район. Заполнение системы теплоносителем началось 26 сентября.

Жителям домов, подключенных к центральному отоплению, после старта отопительного сезона необходимо обращать внимание на внутриквартирные и подъездные сети. В случае обнаружения неисправностей необходимо незамедлительно обратится в управляющую компанию. Можно также звонить по номерам единых диспетчерских дежурных служб или на горячую линию ЖКХ по телефонам: *0065 или 8(800)3020065.

Работа по подготовке к отопительному периоду находится на особом контроле губернатора Валерия Лимаренко.