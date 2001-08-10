В Сахалинской области расширили механизмы обратной связи с предпринимателями по вопросам частичной мобилизации
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
По поручению губернатора Валерия Лимаренко в Сахалинской области организована горячая линия. По номеру 122 (добавочный 3) можно получить полную и достоверную информацию по вопросам, связанным с предпринимательской деятельностью в условиях частичной мобилизации, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Обращения сахалинских предпринимателей, поступившие на горячую линию, рассматриваются оперативно и в индивидуальном порядке. Представители бизнеса могут задавать любые волнующие их вопросы, касающиеся правового регулирования предпринимательской деятельности и трудовых отношений в условиях частичной мобилизации.
– Тревоги бизнес-сообщества во многом схожи. К примеру, военнослужащий по закону не может заниматься предпринимательской деятельностью. Граждане, которых призывают на службу переживают, как будут функционировать ИП. Ведь нужно вести отчетность, выполнять обязательства по кредитам и госконтрактам. Мы встречаемся с предпринимателями и во взаимодействии с региональными властями находим решения, – рассказал уполномоченный по защите прав предпринимателей Сахалинской области Андрей Коваленко
Другой вопрос, который волнует бизнес-сообщество, – призыв на военную службу ключевых специалистов, без которых будет затруднена работа жизненно важных предприятий.
– К нам поступило обращение от предпринимателя, который участвует в обеспечении островного региона продовольствием. Мы внимательно рассматриваем каждую ситуацию и принимаем такие решения, чтобы экономике предприятия и в целом Сахалинской области ничего не угрожало, – добавил Андрей Коваленко.
Напомним, в островном регионе действует еще одна горячая линия по вопросам поддержки семей в условиях частичной мобилизации: 8-800-201-00-99 (добавочный 1). Специалисты консультируют по вопросам получения государственной социальной поддержки, а также принимают обращения о необходимой помощи.
Кроме того, по инициативе главы региона создана комиссия по рассмотрению обращений граждан по вопросам частичной мобилизации. Комиссию возглавил председатель Общественной палаты Сахалинской области Владимир Иконников, заместителем назначен уполномоченный по правам человека в Сахалинской области Анатолий Крутченко. Жители могут обращаться в интернет-приемную правительства Сахалинской области. Многоканальный телефон: 8 (4242) 670-391. Электронная почта приемной граждан - [email protected].
Также обращения можно направить в социальные сети правительства Сахалинской области: https://t.me/sakhgov, https://vk.com/sakhalingovernment, https://ok.ru/group/55035273412858.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 01:22 Сегодня Мыловарение, секреты красоты
- 13:42 Сегодня В образовательных учреждениях Южно-Сахалинска усилены меры безопасности
- 01:25 Сегодня Можно ли удалить катализатор и какие будут последствия для авто?
- 01:23 Сегодня Особенности микроскопов Olympus и где их можно приобрести
- 10:42 23 Сентября Министр имущественных и земельных отношений Сахалинской области ушла в отставку
15:04 23 Сентября Сахалинец дал знакомому кредитку, забыл об этом и решил, что потерял ее
16:15 23 Сентября В Южно-Сахалинске в выходные запланирован ремонт на улице Буюклы и проспекте Победы
16:07 23 Сентября Патриотичная картина появилась в центре города Южно-Сахалинска
16:23 2 Сентября Сахалинский эксперт объяснил, как владельцы VPN-сервисов крадут деньги пользователей
12:33 2 Сентября Транспортно-пересадочный узел в Южно-Сахалинске начнет работу 1 октября
15:25 8 Сентября Народный фронт выявил на юге Сахалина загрязнение крупнейшей нерестовой реки
12:38 9 Сентября Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают на День города
Выбор редакции
- 12:06 Вчера В Южно-Сахалинске прошел праздник двора
- 11:39 Вчера На Украину отправится внук Героя Советского Союза Леонид Смирных
- 09:40 20 Сентября В Южно-Сахалинска прошла Ночь китов
- 11:11 19 Сентября Сахалинцы завоевали Гран-при на международной выставке творчества коренных малочисленных народов Севера
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?