В Сахалинской области расширили механизмы обратной связи с предпринимателями по вопросам частичной мобилизации

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По поручению губернатора Валерия Лимаренко в Сахалинской области организована горячая линия. По номеру 122 (добавочный 3) можно получить полную и достоверную информацию по вопросам, связанным с предпринимательской деятельностью в условиях частичной мобилизации, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Обращения сахалинских предпринимателей, поступившие на горячую линию, рассматриваются оперативно и в индивидуальном порядке. Представители бизнеса могут задавать любые волнующие их вопросы, касающиеся правового регулирования предпринимательской деятельности и трудовых отношений в условиях частичной мобилизации.

– Тревоги бизнес-сообщества во многом схожи. К примеру, военнослужащий по закону не может заниматься предпринимательской деятельностью. Граждане, которых призывают на службу переживают, как будут функционировать ИП. Ведь нужно вести отчетность, выполнять обязательства по кредитам и госконтрактам. Мы встречаемся с предпринимателями и во взаимодействии с региональными властями находим решения, – рассказал уполномоченный по защите прав предпринимателей Сахалинской области Андрей Коваленко

Другой вопрос, который волнует бизнес-сообщество, – призыв на военную службу ключевых специалистов, без которых будет затруднена работа жизненно важных предприятий.

– К нам поступило обращение от предпринимателя, который участвует в обеспечении островного региона продовольствием. Мы внимательно рассматриваем каждую ситуацию и принимаем такие решения, чтобы экономике предприятия и в целом Сахалинской области ничего не угрожало, – добавил Андрей Коваленко.

Напомним, в островном регионе действует еще одна горячая линия по вопросам поддержки семей в условиях частичной мобилизации: 8-800-201-00-99 (добавочный 1). Специалисты консультируют по вопросам получения государственной социальной поддержки, а также принимают обращения о необходимой помощи.

Кроме того, по инициативе главы региона создана комиссия по рассмотрению обращений граждан по вопросам частичной мобилизации. Комиссию возглавил председатель Общественной палаты Сахалинской области Владимир Иконников, заместителем назначен уполномоченный по правам человека в Сахалинской области Анатолий Крутченко. Жители могут обращаться в интернет-приемную правительства Сахалинской области. Многоканальный телефон: 8 (4242) 670-391. Электронная почта приемной граждан - [email protected].

Также обращения можно направить в социальные сети правительства Сахалинской области: https://t.me/sakhgov, https://vk.com/sakhalingovernment, https://ok.ru/group/55035273412858.