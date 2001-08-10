В Южно-Сахалинске в выходные запланирован ремонт на улице Буюклы и проспекте Победы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ремонтные работы будут производить 24 и 25 сентября при благоприятных погодных условиях и без полного перекрытия движения транспорта, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Так, дорожные работы будут вестись на пр. Победы, восточнее пересечения с ул. Физкультурной. В связи с этим движение по пр. Победы будет осуществляться по двум полосам.

Также дорожные работы планируют провести на ул. Буюклы в районе перекрестка с ул. Крюкова. Движение будет осуществляться по одной полосе.

Автомобилистов просят учитывать данные ограничения при планировании маршрутов.