Тихоокеанское
информационное агентство
23 Сентября 2022
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16:15, | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске в выходные запланирован ремонт на улице Буюклы и проспекте Победы

В Южно-Сахалинске в выходные запланирован ремонт на улице Буюклы и проспекте Победы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ремонтные работы будут производить 24 и 25 сентября при благоприятных погодных условиях и без  полного перекрытия движения транспорта, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Так, дорожные работы будут вестись на пр. Победы, восточнее пересечения с ул. Физкультурной. В связи с этим движение по пр. Победы будет осуществляться по двум полосам.

Также дорожные работы планируют провести на ул. Буюклы в районе перекрестка с ул. Крюкова. Движение будет осуществляться по одной полосе.

Автомобилистов просят учитывать данные ограничения при планировании маршрутов.

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