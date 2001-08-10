В Южно-Сахалинске ограничено движение по улице Амурской

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Напоминаем, сегодня с 10.00 ограничено движение по ул. Амурской в районе ее пересечения с Библиотечным проездом. Специалисты «Сахалинской коммунальной компании» проводят ремонтные работы сетей. Проезд по улице Амурской на этом участке будет осуществляться по одной полосе. Заехать к домам №62 и 62A улицы Амурской по Библиотечному проезду будет нельзя. Ограничения продлятся до 20.00 20 сентября, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Открыт для движения участок ул. Поповича в районе здания Дзержинского, 44А. Сахалинская коммунальная компания завершила работы раньше намеченных сроков.

Перекресток ул. Пуркаева и ул. Емельянова подготовлен к завершению асфальтирования. Сейчас проезд открыт. Уложить асфальт на оставшемся участке планируется в благоприятные погодные условия.

В связи со стартом работ «РВК-Сахалин» по строительству сетей водоснабжения и водоотведения к новому микрорайону «Уюн» с 17 сентября для движения автомобилистов закрыт перекресток улиц Украинской и Карьерной. Объезд организован с северной стороны ул. Украинской. Завершить работы предполагается в течение месяца.

Кроме того, в Южно-Сахалинске продолжается капитальный ремонт ул. Украинской на участке от пересечения с пр. Мира и до оптовой базы. Перекресток ул. Украинской с пр. Мира открыт для проезда с севера на юг и в обратном направлении по пр. Мира. Также возобновлено движение в восточную сторону по ул. Украинской. Закрытым для проезда остается поворот на запад с пр. Мира на ул. Украинскую. Работы на данном участке завершатся в конце октября.

До конца сентября работы продолжатся на ул. Лермонтова на участке от ул. Сахалинской до поворота на Сахалинскую областную психиатрическую больницу; на ул. Ленина - от ул. Емельянова до ул. Пуркаева; на ул. Детской от ул. Комсомольской до дома №1А. В конце октября завершатся работы на пр. Победы от пр. Мира и ул. Комсомольской.

Для сквозного проезда закрыта ул. Авиационная. Здесь продолжается капитальный ремонт в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Работы продлятся до конца октября.

В конце сентября дорожники завершат работы на ул. Саранской на участке от ул. Ленина до ул. Центральной. До конца октября будут проведены работы на ул. Гаражной от ул. Ленина до пер. Ярославского, где ведется благоустройство. Движение осуществляется по полосам.

По данным министерства транспорта и дорожного хозяйства региона и подрядных организаций, выполняющих работы, продолжается капитальный ремонт автомобильной дороги Северо-западный объезд Южно-Сахалинска на перекрестке ул. Ленина – ул. Лесной. Работы планируется завершить до конца недели. Также при благоприятных погодных условиях в течение двух недель будут завершены работы по асфальтированию проезжей части будущего пункта весового контроля на южном выезде из города.