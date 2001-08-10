Человек из Москвы похвалил власти Южно-Сахалинска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Заместитель начальника ситуационного центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы Сергей Стоянов высоко оценил первыe результаты транспортной реформы, которая стартовала в Южно-Сахалинске месяц назад. Об этом ТИА «Острова» рассказали в мэрии областного центра.

– Очевидно, что уже проделана большая работа и есть серьезный задел на будущее. Уже можно отметить грамотную настройку светофорных объектов на перекрестках, хорошую безопасную организацию движения пешеходов — это пешеходные переходы, островки безопасности и многое другое. В городе удобно организована работа общественного транспорта, оптимизированы маршруты, – рассказал Сергей Стоянов. – И, конечно, впереди много кропотливой, интересной работы. Сотрудничаем с командой, которая сегодня занимается транспортной реформой — могу сказать, что город идет в правильном направлении.

Южно-Сахалинск находится в активной фазе реализации транспортной реформы. Это большой комплекс мероприятий, направленный на повышение качества пассажирских перевозок. Так, усовершенствована работа ряда популярных городских маршрутов — увеличено количество рейсов и время работы автобусов на линии. Общественный транспорт ходит более регулярно, а у пассажиров теперь есть возможность воспользоваться автобусами даже рано утром и в поздние часы.