В Южно-Сахалинске состоялась первая встреча

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинском колледже искусств состоялась первая образовательная встреча регионального проекта "Молодежь. Общество. Культура", рассказали ТИА "Острова" в сахалинской областной организации Российского СОЮЗА Молодёжи

«Молодежь. Общество. Культура» – региональный проект, направленный на повышение эффективности работы молодежных общественных организаций, организаций в сфере культуры и искусства муниципальных образований Сахалинской области.

В 2022 году проект проходит в рамках реализации гранта Губернатора Сахалинской области.

Встречу со студентами провёл Александр Гаранин - руководитель Сахалинской областной общественной организации Российского Союза Молодежи, член Общественной палаты Сахалинской области, руководитель Сахалинского регионального отделения Общероссийского общественного движения «Волонтёры культуры».

На встрече студенты узнали о структуре и программной деятельности Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи» и Общероссийского общественного движения «Волонтеры культуры». Часть вопросов была посвящена поддержки и развития благотворительности, некоммерческого сектора и волонтёрства, Всероссийской форумной кампании и платформе dobro.ru

Планируется, что в проект включится более 400 представителей активной молодежи, лидеров и руководителей общественных объединений и организаций из 12 муниципальных образований Сахалинской области.