Тихоокеанское
информационное агентство
15 Сентября 2022
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В Южно-Сахалинске на время проведения забега "Кросс нации" ограничат движение по ул. Горького
14:33, | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске на время проведения забега "Кросс нации" ограничат движение по ул. Горького

В Южно-Сахалинске на время проведения забега

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с проведением массового забега «Кросс нации» в областном центре 17 сентября будут введены временные ограничения для движения, остановки и движения транспорта по ул. Горького, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

С 8.00 до 13.00 будет закрыт для движения транспорта участок ул. Горького от площади Победы (остановка «Политехнический колледж») до перекрестка с ул. Есенина.

Также с 17.00 16 сентября до 8.00 17 сентября будет ограничена остановка и стоянка транспортных средств на протяжении всего обозначенного маршрута.

Водителей просят учитывать данную информацию при планировании поездок.

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