Какие дороги перекрыты в Южно-Сахалинске 9 сентября

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ремонтные работы продолжаются на дорогах Южно-Сахалинска. Сегодня, 9 сентября, асфальтирование будет проводиться на ул. Комсомольской от ул. Пуркаева до заезда к ТДЦ «Столица» - участок закрыт до вечера. В случае, если работы будут выполнены раньше, подрядчик обязался оперативно возобновить движение транспорта. Дорожную разметку здесь нанесут на предстоящей неделе, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Кроме этого, для движения закрытыми остаются повороты на восток и запад с пр. Мира на ул. Украинскую. Здесь продолжается капитальный ремонт ул. Украинской на участке от НУЗ «Дорожная больница» до жилого дома №139. Перекресток открыт для движения с севера на юг и в обратном направлении по пр. Мира. Объезд осуществляется по прилегающим дорогам.

В связи с реконструкцией ул. Авиационной в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» закрыт сквозной проезд с ул. Ленина и с пр. Мира от поворота на Авиационную, 4. Объезд осуществляется по ул. Больничной. Движение по ул. Авиационной возобновится в октябре.

Также ремонтные работы без ограничения движения автотранспорта продолжаются на улицах Ленина, Горького, Детской, Лермонтова, Гаражной, Саранской и пр. Победы.