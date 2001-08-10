Какие дороги перекрыты в Южно-Сахалинске 9 сентября
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Ремонтные работы продолжаются на дорогах Южно-Сахалинска. Сегодня, 9 сентября, асфальтирование будет проводиться на ул. Комсомольской от ул. Пуркаева до заезда к ТДЦ «Столица» - участок закрыт до вечера. В случае, если работы будут выполнены раньше, подрядчик обязался оперативно возобновить движение транспорта. Дорожную разметку здесь нанесут на предстоящей неделе, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Кроме этого, для движения закрытыми остаются повороты на восток и запад с пр. Мира на ул. Украинскую. Здесь продолжается капитальный ремонт ул. Украинской на участке от НУЗ «Дорожная больница» до жилого дома №139. Перекресток открыт для движения с севера на юг и в обратном направлении по пр. Мира. Объезд осуществляется по прилегающим дорогам.
В связи с реконструкцией ул. Авиационной в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» закрыт сквозной проезд с ул. Ленина и с пр. Мира от поворота на Авиационную, 4. Объезд осуществляется по ул. Больничной. Движение по ул. Авиационной возобновится в октябре.
Также ремонтные работы без ограничения движения автотранспорта продолжаются на улицах Ленина, Горького, Детской, Лермонтова, Гаражной, Саранской и пр. Победы.
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