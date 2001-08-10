Праздничный вечер в стиле «нулевых» прошел в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В преддверии Дня города в областном центре проходят мероприятия, посвященные юбилейной дате — 140-летию Южно-Сахалинска. В минувшую среду жители и гости островной столицы погрузились в атмосферу «нулевых», рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Праздничную площадку, которая расположилась на территории перед Чехов-центром, открыли необычным цветочным дефиле. Прекрасные модели от самого юного до серебряного возраста продемонстрировали коллекцию нарядов от региональной общественной организации «Цветы Сахалина». В образах дизайнеры использовали растения, характерные для природы Сахалина: шиповник, рябину, бамбук, хмель, многие виды цветов, трав и даже ламинарию.

Затем началась концертно-интерактивная программа, посвященная музыкальной культуре «нулевых». Так, на одной из площадок состоялся диджей-баттл. Именно на 2000-ые приходится рассвет диджеинга в России, который становится в те годы самым актуальным и популярным направлением. Для максимального погружения зрителей в атмосферу «нулевых» диджеи не только играли и сводили музыкальные компиляции того времени, но и постарались максимально продемонстрировать свои навыки, превращая выступление в настоящее зрелище.

Немало горожан привлекла и площадка уличных танцев, которая параллельно работала под динамичные ремиксы сахалинских DJ Black Woman и DJ Filatov. Зрители смогли насладиться танцевальными состязаниями брейкеров, которые удивляли своими пластикой и мастерством.

Зарядившись духом того времени, жители и гости Южно-Сахалинска активно подпевали кавер-группам «Up’остров» и «Перекресток», а также вокалистам Элеоноре Талалаевой и Дмитрию Апаеву, которые исполнили всеми любимые хиты «нулевых». Зажигательные композиции «Районы-кварталы», «Невеста», «Танкист», «Владивосток 2000», «Про любовь», лирические «Верхом на звезде», «Лететь», «Кустурица», «Полковнику никто не пишет», «Я теряю корни» и многие другие перенесли горожан в середину 2000-ых, разбудив счастливые воспоминания юности.

Кроме этого, на площадке были организованы тематические фотозоны, мастер-класс по плетению фенечек, роспись миниатюрных медведей, также работали мастера по аквагриму, росписи по телу хной, плетению кос и т.д.

Праздничные мероприятия в областном центре продолжаются. Сегодня, 8 сентября, на территории Краеведческого музея в 18.30 начнется концерт с участием воспитанников детской школы искусств и детской музыкальной школы. Также здесь будут представлены работы юных художников. В 19.00 всех приглашают на концерт Южно-Сахалинского камерного оркестра в ККЗ «Октябрь».