"Остров вдохновения" открылся в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Свой вклад в предъюбилейные события, которые развернулись в областном центре внесли художники. В выставочном зале детской художественной школы открылся вернисаж, посвященный двум знаковым датам: 140-летию Южно-Сахалинска и 75-летию образования Сахалинской области, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Участие в открытии приняла директор департамента культуры и туризма Ирина Герасимова, которая от имени мэра поздравила присутствующих с этим ярким событием:

- Две красивые даты, которые на территории областного центра очень дружат и дополняют друг друга - это юбилей области и 140-летие Южно-Сахалинска. Радует авторское разнообразие проекта, в котором приняли участие как профессионалы, так и художники-любители. Особая страница экспозиции связана с именами художников, ушедших из жизни, но подаривших нам работы, воспевающие нашу область и город. Живописные работы имеют свойство переживать своих авторов на столетия, мы надеемся, что наши потомки увидят эти картины, на которых запечатлены красоты нашего края.

Участниками мероприятия стали любители живописи и художники. Поприветствовал присутствующих председатель Сахалинской областной Думы Андрей Хапочкин. Он пожелал собравшимся прочувствовать всю красоту запечатленных на полотнах моментов.

Творческий проект объединил более 80 работ художников из всех районов области. В одном пространстве собраны полотна, написанные в разных техниках и в разное время. Отражением темы 140-летия Южно-Сахалинска стали картины, на которых запечатлены улицы и виды областного центра в разные годы. Кроме этого, в экспозицию вошли полотна признанных мастеров из фондов Сахалинского областного художественного музея.

- Для выставки мы отбирали работы, отражающие всю многогранность и многоликость острова и демонстрирующие талант наших художников. Поэтому здесь есть картины, которые показывают город, а также пейзажи, натюрморты, скульптура, - пояснила директор детской художественной школы Марина Кондаурова.

Посетить выставку «Остров вдохновения» можно до 29 октября по адресу: Вокзальная, 5А. Вход свободный.