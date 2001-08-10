Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинцев приглашают принять участие в региональной смене "Профильные техноотряд"» для школьников,рассказали ТИА "Острова" в региональном агенстве по развитию человеческого капитала.

Региональная тематическая смена «Профильные техноотряды» впервые состоится в Сахалинской области на базе оздоровительно-досугового центра «Юбилейный» с 8 по 21 сентября 2022 года. Участниками смены могут стать школьники в возрасте 12-16 лет.

Организаторами выступают Министерство образования Сахалинской области совместно с Ассоциацией участников технологических кружков (Кружковое движение НТИ), ГАУ СО «Агентство по развитию человеческого капитала», ОАУ «Оздоровительно-досуговый центр «Юбилейный».

На смене школьники смогут освоить такие востребованные компетенции, как:

- эксплуатация беспилотных авиационных систем;

- ювелирное дело;

- фармацевтика;

- графический дизайн;

- веб-технологии;

- рекрутинг;

- предпринимательство;

- интернет-маркетинг

Также участники познакомятся с потенциальными работодателями региона, сдадут демонстрационный экзамен по методике Ворлдскиллс, по итогам которого получат Skills Passport (Паспорт компетенции) – документ, подтверждающий полученные навыки. Кроме того, школьников ждет увлекательная внеучебная программа: Фестиваль «Skills Days», где каждый участник получит возможность определиться с профессиональной траекторией или убедиться в своем выборе в рамках мастер-классов и мотивационных лекций.

Регистрация на смену «Профильные техноотряды» открыта до 29 августа 2022 года. Чтобы принять участие в смене, необходимо:

1. Ознакомиться с Положением о конкурсном отборе;

2. Подготовить портфолио своих достижений (при наличии);

3. Выполнить творческое конкурсное задание;

4. Пройти регистрацию и подать заявку на участие

5. До 29 августа 2022 года на платформе «Талант» по ссылке.

Итоги конкурса будут опубликованы 1 сентября 2022 года на сайте Министерства образования Сахалинской области. Все вопросы можно задать организаторам по электронной почте: [email protected].