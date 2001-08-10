НА Камчатку стали чаще прилетать, чтобы там расписаться

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Как рассказали информационному агентству в краевом правительстве, пары подают заявления за год до планируемой даты. Невесты везут с собой платья и заранее подготовленные красивые букеты из сухостоя.

«Были случаи, когда молодожены прилетали на Камчатку в 16 часов, а регистрация назначена на 17. В отдел ЗАГС Петропавловска-Камчатского они приезжают с чемоданами, наши сотрудники провожают их в комнату ожидания, где они переодеваются и приводят себя в порядок. И уже после этого в торжественном зале специалист органа ЗАГС, проводит церемонию бракосочетания. После этого, чаще всего, молодая семья уезжает в путешествие по Камчатке», – поделилась впечатлениями начальник отдела ЗАГС Петропавловска-Камчатского Татьяна Клименко.