Тихоокеанское
информационное агентство
25 Августа 2022
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16:02, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

НА Камчатку стали чаще прилетать, чтобы там расписаться

НА Камчатку стали чаще прилетать, чтобы там расписаться

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В отделе ЗАГС Петропавловска-Камчатского увеличилось количество браков среди пар, прилетающих на Камчатку из других регионов России. С начала года это 15 % от всех поженившихся в краевой столице, сообщает ИА "Кам 24".

Как рассказали информационному агентству в краевом правительстве, пары подают заявления за год до планируемой даты. Невесты везут с собой платья и заранее подготовленные красивые букеты из сухостоя.

«Были случаи, когда молодожены прилетали на Камчатку в 16 часов, а регистрация назначена на 17. В отдел ЗАГС Петропавловска-Камчатского они приезжают с чемоданами, наши сотрудники провожают их в комнату ожидания, где они переодеваются и приводят себя в порядок. И уже после этого в торжественном зале специалист органа ЗАГС, проводит церемонию бракосочетания. После этого, чаще всего, молодая семья уезжает в путешествие по Камчатке», – поделилась впечатлениями начальник отдела ЗАГС Петропавловска-Камчатского Татьяна Клименко.

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