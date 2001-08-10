Тихоокеанское
информационное агентство
25 Августа 2022
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15:38, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Благоустройство ул. Гаражной стартовало в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Работы, проводимые силами муниципального подрядчика ООО "Монтаж-Строй", будут выполняться участками и продлятся до конца сентября, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

За этот период будет уложено асфальтобетонное покрытие на протяжении участка от ул. Ленина до пер. Ярославского.

Сегодня сквозной проезд для транспорта закрыт на ул. Гаражной на участке от здания №11 до №15. Объезд осуществляется по ул. Транзитной и пер. Мартовскому. В случае, если иных подъездных путей к расположенным в зоне ремонта объектам не предусмотрено, подрядчик обязался пропускать автомобили.

Об остальных перекрытиях ул. Гаражной будет сообщено дополнительно

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