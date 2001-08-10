Беременным сахалинкам выплатили почти 50 миллионов рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Почти тысяча будущих островных мам стали получателями ежемесячного пособия по беременности, сообщили ТИА «Острова» в отделении Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области.

За 12 месяцев выплачено 49,2 млн рублей женщинам, вставшим на медицинский учет в ранние сроки беременности.

Сахалинки и курильчанки, оказавшиеся в сложной финансовой ситуации, и при этом вставшие на учет в медицинской организации в первые 12 недель беременности, могут подать заявление в ПФР на установление ежемесячного пособия. На сегодняшний день размер ежемесячного пособия в Сахалинской области составляет 10 тыс. 317 рублей.

Приём заявлений на данную меру государственной поддержки отделение Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области начало в июле прошлого года. За 12 месяцев социальную поддержку получили 985 сахалинок и курильчанок. Общая сумма выплат составила 49 млн. 209 тыс. 572 рубля.

Для права на эту выплату женщине необходимо встать на учёт в медицинской организации до 12-й недели беременности. После наступления 12-й недели беременности женщина может подать заявление на назначение выплаты через портал Госуслуг либо в клиентской службе ПФР по месту жительства. Пособие будет назначено с месяца постановки на учёт в медицинской организации (но не ранее 6-й недели беременности) и до месяца родов.

Обязательным условием получения выплаты является доход семьи: он не должен превышать величину прожиточного минимума на душу населения в регионе (в Сахалинской области в 2022 году он составляет 18 тыс. 930 рублей). При оценке нуждаемости учитывается также имущество семьи и применяется «правило нулевого дохода».