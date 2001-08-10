Тихоокеанское
информационное агентство
19 Августа 2022
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09:16, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Беременным сахалинкам выплатили почти 50 миллионов рублей

Беременным сахалинкам выплатили почти 50 миллионов рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Почти тысяча будущих островных мам стали получателями ежемесячного пособия по беременности, сообщили ТИА «Острова» в отделении Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области.

За 12 месяцев выплачено 49,2 млн рублей женщинам, вставшим на медицинский учет в ранние сроки беременности.

Сахалинки и курильчанки, оказавшиеся в сложной финансовой ситуации, и при этом вставшие на учет в медицинской организации в первые 12 недель беременности, могут подать заявление в ПФР на установление ежемесячного пособия. На сегодняшний день размер ежемесячного пособия в Сахалинской области составляет 10 тыс. 317 рублей.

Приём заявлений на данную меру государственной поддержки отделение Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области начало в июле прошлого года. За 12 месяцев социальную поддержку получили 985 сахалинок и курильчанок. Общая сумма выплат составила 49 млн. 209 тыс. 572 рубля.

Для права на эту выплату женщине необходимо встать на учёт в медицинской организации до 12-й недели беременности. После наступления 12-й недели беременности женщина может подать заявление на назначение выплаты через портал Госуслуг либо в клиентской службе ПФР по месту жительства. Пособие будет назначено с месяца постановки на учёт в медицинской организации (но не ранее 6-й недели беременности) и до месяца родов.

Обязательным условием получения выплаты является доход семьи: он не должен превышать величину прожиточного минимума на душу населения в регионе (в Сахалинской области в 2022 году он составляет 18 тыс. 930 рублей). При оценке нуждаемости учитывается также имущество семьи и применяется «правило нулевого дохода».

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