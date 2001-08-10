В Южно-Сахалинске построят автобусный парк
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин проинспектировал работы по строительству нового автобусного парка, сообщили ТИА «Острова» в городской администрации. На современной производственной базе будут созданы все необходимые условия для хранения и обслуживания обновленного подвижной состав крупного муниципального перевозчика – АО «Транспортная компания».
Полностью обновить парк планируют в январе 2023. Это 147 автобусов на газомоторном топливе. Первая партия нового транспорта ожидается в конце сентября.
Строительство парка — одно из ключевых мероприятий транспортной реформы, стартовавшей в Южно-Сахалинске. На его территории будет расположена вся необходимая инфраструктура, в том числе автономная котельная, инженерные сети, павильоны для транспорта. Для обслуживания автобусов на электротяге планируется возвести отдельный корпус в рамках концессионного соглашения. Напомним, в течение 2023-2024 годов в город прибудет более 100 электробусов. Также проектом предусмотрены столовая, комната отдыха и душевые для работников предприятия. Проектная документация прошла государственную экспертизу, получено положительное заключение, также получено разрешение на строительство. В настоящее время на объекте выполняются подготовительные работы – проводится выравнивание территории, завоз инертных строительных материалов и др.
Подрядчиком выступает известная на строительном рынке островного региона компания «Остов». В частности, один из ее недавно реализованных крупных проектов - детский сад «Лукоморье» в Дальнем.
«Строительство автобусного парка – важный этап транспортной реформы, База, на которой сейчас находятся городские автобусы, уже не соответствует современным требованиям. Она расположена в центральной части города, было принято решение перенести её в более удобное место», – сказал Сергей Надсадин.
Участие в выездном рабочем совещании также принял депутат областной Думы Юрий Цой. Он отметил, что строительство нового автопарка имеет важное значение в том числе для коллектива предприятия.
«Люди будут работать в современном здании, на современном оборудовании. Уверен, что и качество транспортного обслуживания населения станет намного лучше», – сказал депутат.
Нормативный срок окончания строительства — конец 2024 года. Отметим, что при строительстве будет учтен опыт ряда крупных городов, где такие объекты уже возведены. В том числе, специалисты администрации города изучили опыт Белгорода, где реализована инициатива по модернизации системы общественного транспорта.
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