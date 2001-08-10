На Сахалине в третий раз провели военно-историческую реконструкцию событий августа 1945 года

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Смирныховском районе провели военно-историческую реконструкцию событий августа 1945 года, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе областного правительства.

Участники собрались с Сахалина, а также из Москвы, Казани, Хабаровска, Приморского края и Республики Мордовия. Масштабное мероприятие состоялось в селе Рощино Смирныховского района уже в третий раз.

Военно-историческая реконструкция событий 11-12 августа 1945 года проходила в районе реки Борисовки. Участники мероприятия воспроизвели штурм полицейского поста Хандаса – объекта, расположенного вблизи пограничной 50-й параллели. Здесь советские войска столкнулись с первым серьезным испытанием в ходе Южно-Сахалинской наступательной операции. В течение двух дней воины прорывали оборону полицейского поста, потеряв при этом 64 человека.

Для реконструкции использовали обмундирование, вооружение и предметы быта Рабоче-крестьянской Красной армии и японской императорской армии. В бою задействовали охолощенные образцы вооружения Второй мировой войны, которые способны стрелять светозвуковыми патронами. Это знаменитые винтовки и карабины Мосина, пистолеты-пулеметы Шпагина, пулеметы Максима и Дегтярёва, японская винтовка Арисака. В ходе реконструкции работала профессиональная команда пиротехников и историков.

«Сегодня у нас состоялась очередная историческая военная реконструкция. Каждый год мы добавляем новые элементы, чтобы удивить гостей мероприятия. В этот раз мы пригласили специалистов из Казани, установили заряды, построили японский дзот, красочно его подорвали. Впервые в нашей реконструкции принял участие расчет противотанкового оружия, который стрелял холостыми патронами», – отметил руководитель регионального отделения «Поисковое движение России» Артем Бандура.

По сценарию отделение разведки встретилось с соперником на северном берегу, где завязался бой. Тогда на помощь нашим солдатам пришло стрелковое отделение. Также службу несли санитары и военные журналисты. В событии, помимо сахалинцев, приняли участие специалисты из Москвы, Казани, Хабаровска, Республики Мордовия, Приморского края. Всего около 40 человек.

«Меня вдохновляет подвиг сахалинцев, которые они совершили на этом месте в 1945 году. Мне был интересен укрепрайон. Я читал как его брали. Очень сильное и жёсткое сопротивление оказывала японская армия, но наши пошли в окружение и победили», – рассказал прибывший из Хабаровска Александр Гашков.

«Эмоционально было очень тяжело наблюдать за тем, что происходило на поле битвы. Было жутко. Любые фильмы, связанные с военной тематикой, не так воспринимаются. Здесь у меня сердце билось чаще, было страшно. В тоже время меня распирала гордость за наших солдат», – отметила Валерия Кардашевская из Республики Коми.

Почетным гостем мероприятия стал участник боёв за освобождение южного Сахалина Вячеслав Гаврилов. Трансфер из островной столицы до Смирныховского района для фронтовика организовала партия «Единая Россия».

«Рощино, укрепления Хандаса – это были ещё цветочки, а ягодки были впереди. Но за эти цветочки 60 с лишним человек отдали свои жизни», – поделился воспоминаниями ветеран.

Зрителями реконструкции также стали участники форума «ОстроVa».

«Реконструкция – это уже традиция, без которой не проходит форум «ОстроVa». Важнейшая историческая веха. Каждый год участники остаются в полном восторге и положительно отзываются о мероприятии. Эмоции передать сложно», – отметил руководитель агентства по делам молодёжи Сахалинской области Дмитрий Смекалов.

При финансовой поддержке правительства Сахалинской области для зрителей подготовили 1000 экземпляров брошюр о штурме полицейского поста Хандаса. В издании использованы фотографии из личного архива автора – поисковика Николая Дегтерёва, а также из архивов семей героев книги, фонда сахалинского регионального отделения «Поисковое движение России», фотографии и материалы Государственного архива Сахалинской области, центра документации новейшей истории Государственного архива Сахалинской области, интернет-ресурсов, ЦАМО РФ и ЦВМА РФ.

Для собравшихся организовали выставку обмундирования и вооружения. Каждый желающий смог подержать экземпляры в руках и получить о них краткую информацию.

Организаторами события выступили участники регионального отделения «Поискового движения России», правительство Сахалинской области и администрация Смирныховского района.