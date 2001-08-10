В столице Сахалина открыли улицу в честь зоопарка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На карте областного центра появилась новая улица – одна из самых коротких на Сахалине, сообщили ТИА «Острова» в Сахалинском зоопарке.

Согласно распоряжению № 1181р Департамента архитектуры и градостроительства города Южно-Сахалинска от 1 августа 2022 г., безымянному проезду от улицы Детской до горы Парковой («Городухи») присвоено название Зоологический – в честь Сахалинского зооботанического парка, руководством которого и было инициировано топонимическое новшество.

Улица длиной менее 180 м обещает стать городской достопримечательностью за счёт своей миниатюрности – она ограничена с обеих сторон городским парком культуры и отдыха и сопкой и ведёт всего к четырём объектам (хозяйственному двору зооботпарка, СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду, новому бизнес-центру и частному домостроению).

В 2018 году в рамках работ по строительству входной группы зооботпарка было проведено благоустройство проезда, здесь появилась пешеходная дорожка и удобная парковка для посетителей учреждения – всё это стало возможным благодаря адресной инвестиционной программе Сахалинской области на 2018-2021 годы «Комплексная реконструкция ГБУК «Сахалинский зооботанический парк».

«Этим летом мы побывали на юбилее Ростовского-на-Дону зоопарка, одного из старейших в России (учреждению исполнилось 95 лет), и обратили внимание на его адрес – улица Зоологическая. Сразу же возникла идея и на карте областного центра усилить присутствие зооботпарка, назвав безымянный проезд в честь раздела биологии, изучающего животный мир. Новое название уже отображается в 2ГИС, а в ближайшее время будет изменён и юридический адрес Сахалинского зооботанического парка. Наши усилия по приведению этой дороги в порядок не ограничивались работами, проведёнными в 2018 году – каждую зиму спецтехника зооботпарка регулярно проводила расчистку проезда от снега, чтобы данный участок всегда оставался максимально комфортным для жителей и гостей нашего города», – сообщил заместитель директора Сахалинского зооботанического парка Роман Поздний.

Как известно, в Южно-Сахалинске в непосредственной близости от улицы Детской расположена единственная на Сахалине детская железная дорога и крупнейший в островном регионе парк детских аттракционов (на территории городского парка культуры и отдыха им. Ю. Гагарина), а возле Сахалинского областного краеведческого музея проходит улица Музейная. Появление Зоологического проезда отражает ту роль, которую Сахалинский зооботанический парк играет в культурной жизни областного центра на протяжении без малого 29 лет.

Кроме того, присвоение названия позволяет внести данный участок в реестр муниципального имущества городского округа «Город Южно-Сахалинск», что существенно расширяет возможности по его благоустройству и содержанию. Также по мере реализации генерального плана развития Сахалинского зооботанического парка на ближайшие годы здесь появится дополнительный вход в учреждение и крыльцо современной ветеринарной клиники, проектно-сметная документация которой полностью готова и уже получено положительное заключение государственной экспертизы.