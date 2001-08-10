Сильный дождь накроет Сахалин

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По сообщению Сахалинского управления Росгидромета, вечером 8 и ночью 9 августа на территории острова Сахалин прогнозируется сильный, местами очень сильный дождь (30 мм и более за 12 часов), сообщили ТИА «Острова» в областном управлении МЧС.

Возможно резкие подъемы уровней воды на 1-2 м, выход воды на пойму, затопление сельхоз угодий, дорог, отдельных хозяйственных объектов, сообщает

Главное управление МЧС России по Сахалинской области рекомендует жителям острова:

- без особой необходимости не покидать пределы населённых пунктов;

- уточнить местонахождение родных и близких, принять меры, чтобы непогода не застала их неподготовленными;

- отложить выезды на рыбалку, охоту на период действия предупреждения;

- туристическим группам, находящимся на маршрутах, следует переждать непогоду в подготовленных для этого местах;

- при необходимости обращаться по Единому телефону вызова экстренных служб: 112.

Силы и средства РСЧС готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением сильного дождя, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.