В Анивском районе решали, как удобнее кормить школьников

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мэр Анивского района провела выездное совещание с руководителями школ №5 и №6 села Троицкое, сообщили ТИА «Острова» в администрации муниципалитета. В ходе совещания обсудили вопрос об организации питания учеников. Благодаря взвешенному решению этот процесс удалось оптимизировать.

«Раньше повара обеих школ работали в две смены на базе средней школы №5 и готовили сначала для учеников одной школы, затем для другой. Это крайне неудобно ни для персонала, ни для питания учащихся», - рассказала мэр округа Светлана Швец.

После анализа ситуации, принято решение о том, что повара школы № 5 будут готовить блюда для учеников обеих школ одновременно.

«Повара начинали готовить с полпятого утра, а пища в термоконтейнерах не может находиться больше двух часов. Поэтому детей кормили сразу после первого урока, но ребенок уже дома позавтракал. И получается, что не хочет кушать. В связи с изменениями дети будут питаться на второй и третьей перемене, повысится коэффициент поедаемости», - поделился мнением директор школы № 6 Юрий Кан.

Таким образом кухня школы № 5 будет кормить более 600 детей. При этом, стоит отметить, ни один из кухонных работников школы №6 не лишен работы. Все будут трудоустроены в пятую школу. При этом график работы поваров изменится в лучшую сторону.

«Повару чтобы к половине пятого прийти на работу, нужно минимум в полчетвертого проснуться, сами понимаете, какое состояние у кухработников. Да и когда на кухне "две хозяйки", сами понимаете, очень тяжело», - отметила директор школы №5 Тамара Разумова.

В ходе выездного совещания его участники осмотрели помещения для хранения продуктов и кухонное оборудование, где специалисты горячей плиты и наваристого супа будут готовить детям первые, вторые блюда и компот. На данный момент прорабатывается штатное расписание учреждений.