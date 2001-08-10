В Южно-Сахалинске отменили торговлю горбушей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По техническим причинам торговля рыбой на городской ярмарочной площадке сегодня, 2 августа, осуществляться не будет, уточнили ТИА «Острова» в пресс-службе городской администрации.

Горбушу по 100 рублей за килограмм можно будет приобрести 3 августа с 10:00 на ярмарке у Дома Торговли (пр. Мира, 106 А), а также на ул. Ударной, 48 (с. Дальнее).