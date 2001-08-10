На улице Пушкина в Южно-Сахалинске идет ремонт теплосети
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В районе дома № 157 на ул. Пушкина продолжается ремонт тепловой сети. В связи с чем перекрыт сквозной проезд для автотранспорта. Завершить ремонт планировалось в среду вечером, однако после вскрытия участка теплосети выявились дополнительные работы. Сроки продлены ориентировочно до 22.00 четверга, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
По поручению первого-вице мэра Александра Гринберга, который взял ситуацию на личный контроль, специалисты АО «СКК» ведут работы в оперативном режиме, чтобы минимизировать неудобства для жителей.
Как уточнили в АО «СКК», в ходе очередного этапа гидравлических испытаний было выявлено повреждение на тепловой сети в районе дома № 157 по ул. Пушкина. Чтобы не оставлять потребителей без ГВС на выходные дни было решено провести работы в будни.
- Реальную ситуацию можно оценить только после проведения разрытия и откачки воды. В ходе работ мы выявили, что характер повреждения сети оказался несколько иным, чем предполагалось. На место направлены дополнительная техника и рабочие, но также потребуется дополнительное время и продление ограничения движения, - рассказал директор ООО «РИР-Сахалин» - управляющей организации АО «СКК» Максим Беккер.
В целом подготовка к отопительному сезону идет в штатном режиме, все работы ведутся в графике. Важным моментом в подготовке являются гидравлические испытания, которые в настоящее время проходят в разных частях Южно-Сахалинска.
АО «СКК» просит жителей города с пониманием оттеснить к ограничениям движения на ул. Пушкина и ГВС для жителей района - это вынужденная и необходимая мера, чтобы пройти предстоящий зимний сезон безаварийно, надежно и качественно обеспечивая потребителей коммунальными ресурсами.
Специалисты СКК ведут подготовку к зиме сразу по нескольким направлениям - это ремонт на тепловых сетях, подготовка источников и центральных тепловых пунктов, котельных, а также техобслуживание основного и вспомогательного оборудования, привлечение подрядных организаций для ремонта кровель и замены тепловой изоляции и другие общестроительные мероприятия. Одновременно ведется восстановление благоустройства и газонов после проведения земляных работ.
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