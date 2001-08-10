Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Больше 143 тысяч учебников и пособий поступили в Сахалинскую область для обеспечения обучающихся, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. Министр образования Анастасия Киктева отметила, что это 86% от планируемого объёма, пишет astv.ru.

- Ещё более 2,5 тысяч экземпляров доставят в регион к 1 августа, оставшуюся часть учебников - это около 20 тысяч экземпляров ожидаем до 31 октября текущего года, - рассказала министр.

Учебники и пособия предназначены для школьников 1-11 классов, по предметам: русский язык, математика (алгебра, геометрия), литература, иностранный язык, физика, химия, биология, литературное чтение, история и география. В скором времени их передадут в школы Сахалинской области.

Как уточняют в островном министерстве образования, все учебники включены в Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом министерства просвещения Российской Федерации.