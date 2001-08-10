Тихоокеанское
информационное агентство
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15:34, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Бассейн Южно-Сахалинска с 1 августа закрывается на плановое обслуживание

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Администрация Южно-Сахалинска информирует: в рамках подготовки к новому тренировочному сезону бассейн спортивной школы по плаванию с 1 августа закрывается на плановое техническое обслуживание.

Традиционно работы проводятся в летнее время, когда многие спортсмены уходят на каникулы. Учебно-тренировочные занятия в бассейне стартуют 1 сентября. К этому времени профилактические работы будут завершены, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

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