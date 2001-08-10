Берег Авачинской бухты на Камчатке завалило морскими звездами

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

О массовом выбросе на берег морских звезд сообщают читатели ТК "41 Регион". По словам отдыхающих в выходные в центре Петропавловска-Камчатского горожан, весь берег Авачинской бухты в районе площади имени Ленина был буквально усыпан мертвыми беспозвоночными, сообщает ТК "41 Регион".

Видео широко распространилось в социальных сетях. Мнения комментирующих кадры камчатцев разделились. Одни узрели в случившемся признаки экологических проблем и обвинили в гибели звезд военных и рыбаков, с чьих судов в бухту регулярно попадают топливо, машинное масло и прочая "химия", другие винят водоканал с его неочищенными сбросами стоков в бухту.

Другая часть комментирующих высказалась в пользу законов природы: "Ничего страшного, я считаю, не произошло. Такое здесь бывает регулярно: прилив, отлив, шторм. Да мало ли причин? Не надо панику наводить сразу. Природа сама разберется. Да и кто вообще проверял, действительно ли морские звезды были мертвы", - пишет, комментируя видео, житель Петропавловска-камчатского Василий Мясников.