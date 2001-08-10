Тихоокеанское
информационное агентство
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16:26, | Новости общества Сахалина и Курил

В социальных магазинах Южно-Сахалинска продолжается мониторинг цен

В социальных магазинах Южно-Сахалинска продолжается мониторинг цен

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Специалисты департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка совместно с общественниками провели очередной мониторинг цен в одном из социальных магазинов сети «Народный» в Южно-Сахалинске, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Здесь, как и в других торговых точках эконом-формата, можно приобрести порядка 43 основных продуктов по цене, не превышающей 15% от оптовой. В их числе хлеб, макаронные изделия, различные крупы, сахар, соль, чай, яйцо, масло, рыбные консервы, вареная колбаса, куры, говядина и свинина, а также ряд овощей и фруктов.

- Я регулярно принимаю участие в мониторинге цен со стороны общественности. Все необходимые продукты из утвержденного перечня в этом магазине присутствуют и даже больше. Их можно найти по специальным ценникам, которые показывают закупочную и розничную цену на социальный товар, - рассказала серебряный волонтер Валентина Шатилина.

Напомним, сегодня в областной столице и планировочных районах действует 32 магазина эконом-формата, где реализуют социально значимые товары. Ознакомиться с их перечнем можно на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска https://yuzhno-sakh.ru/dirs/3842. Список актуализируется. Для социальных магазинов также разработан ряд механизмов поддержки.

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