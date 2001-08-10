Сергей Надсадин обсудил ход капитального ремонта двора с жителями дома по ул. 3-й Набережной
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Выезды во дворовые территории, где ведутся работы, являются регулярной практикой для администрации Южно-Сахалинска. Горожане озвучивают свои предложения по благоустройству, которые по возможности оперативно принимаются в работу, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Очередную встречу с жителями дома № 8 по ул. 3-й Набережной в планировочном районе Хомутово провел глава Южно-Сахалинска Сергей Надсадин. Во встрече приняли участие первый вице-мэр Александр Гринберг, руководители профильных департаментов, представители подрядной организации, общественники, волонтеры. Также интересы жителей представляли заместитель председателя городской Думы Татьяна Рудакова, депутаты областной Думы.
Проектом капитального ремонта предполагается отремонтировать проезжую часть и пешеходную зону, обустроить парковку, провести другие работы.
– Формат таких встреч показал свою эффективность. Люди, проживающие здесь многие годы, знают о том, что им необходимо. Складывается конструктивный диалог, – отметил Сергей Надсадин. – Отдельно стоит отметить позицию подрядчика. Некоторые пожелания не были учтены проектом, но организация готова выполнить их за свой счёт.
Особое внимание участники встречи уделили теме водоотведения. Из-за изношенности системы в осенний и весенний период жители в последние годы испытывали серьезные неудобства. После реконструкции дворовой территории они будут минимизированы. Полностью решить проблему позволит капитальный ремонт улицы 3-й Набережной. Этот вопрос находится в работе администрации города, выполняется проектирование. В ближайшее время будут определены сроки работ.
Жители также отмечают, что все работы выполняются с учетом их мнения. Благоустройства во дворе, который был не так давно переданы на баланс муниципалитета ждали давно.
– Постоянно скапливалась вода, грязь. Теперь сможем жить в комфортных условиях. Двор у нас дружный. Планируем создать ТОС и вместе с соседями принимать решения по обновлению игровой зоны, зеленым насаждениям, озеленению, – поделилась впечатлениями Елена Кондрашова.
Завершить работы по капитальному ремонту дворовой территории планируется уже в июле этого года. К контролю за качеством выполнения работ присоединяться южно-сахалинские общественники и волонтерский корпус.
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