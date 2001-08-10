Власти Южно-Сахалинска будут отслеживать дорожную ситуацию в переулке Энергетиков

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ситуация с движением личного транспорта на пер. Энергетиков в утренний час пик 28 июня изменилась в лучшую сторону. К такому выводу пришли специалисты департамента дорожного хозяйства и благоустройства во время мониторинга. Проверять данный участок планируется ежедневно - до открытия перекрестка пр. Мира и ул. Украинской. Также сегодня утром со стороны ул. Ленина скопления машин не зафиксировано, рассказали ТИА "Острова "в городской администрации.

Напомним, 27 июня дорожники отключили светофор на перекрестке пр. Мира и ул. Украинской, а также скорректировали работу светофорного объекта на пересечении пр. Мира и ул. Крайней.

Работы на ремонтируемом перекрестке продолжаются: сегодня ведется выемка грунта, устройство рабочего слоя из скального грунта, коллекторов ливневой и бытовой канализации, а также врезка водопровода. Работы идут по графику. Планируемая дата возобновления движения - 5 июля.