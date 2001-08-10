Мэр Южно-Сахалинска отчитался о работе перед Городской Думой

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Доклад главы муниципалитета о результатах своей деятельности и деятельности администрации по итогам прошлого года, а также о планах на следующий отчетный период - обязательная процедура, к которой приковано повышенное внимание общественности, органов власти, средств массовой информации, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Сергей Надсадин поблагодарил депутатский корпус за совместную работу на благо жителей. И подчеркнул, что главная задача остается неизменной — делать жизнь в Южно-Сахалинске лучше.

- Нынешний состав Городской Думы отличается активностью. С полной уверенностью могу сказать, что депутаты максимально ответственно представляют интересы избирателей по ключевым вопросам. И главное, дают оперативную обратную связь, - сказал он.

И добавил также, что в течение прошлого года администрацией Южно-Сахалинска на заседания Городской Думы было внесено 337 проектов решений.

В свою очередь председатель Городской Думы Олег Логачев подчеркнул, что несмотря на разноплановость представленных политических организаций, депутаты работают консолидировано, налажен хороший диалог с мэрией.

- Мы сами видим, как город поступательно развивается, становится комфортней. Конечно, в этом огромная заслуга исполнительной власти, — резюмировал он.

Сергей Надсадин подчеркнул, что несмотря на глобальные изменения в геополитической обстановке, городской бюджет сохранил свою социальную направленность.

- Мы работаем на основе системного развития и планирования, поэтому намерены реализовать в полном объеме все социальные программы, будем строить жилье, соцобъекты, продолжим благоустройство, - сказал он. - Воплотить задуманное мы планируем за счет инвестиционных проектов, оптимизации собственных резервов и других мер. В этом нам также призвана помочь цифровизация деятельности муниципалитета — важный шаг по переходу к цифровой экономике и управлению.

По словам главы островной столицы, в числе уже реализуемых задач этого года — работа по Генплану областного центра, деятельность в рамках проектов развития, выполненных совместно с экспертами ВЭБ.РФ, транспортная реформа.

В частности мэр рассказал, что по сравнению с 2020 годом общее число субъектов малого и среднего предпринимательства в Южно-Сахалинске в расчете на 10 тысяч человек увеличилось на 19 процентов. Адресная финансовая поддержка малому и среднему бизнесу в форме субсидий предоставляется по 16 направлениям. В 2021-м году этот перечень был дополнен еще двумя видами, связанных с субсидированием развития инфраструктуры для электромобилей и возмещением затрат на проживание и питание работников из других субъектов страны в период временной изоляции. В 2021 году 104 хозяйствующих субъекта получили 115 субсидий на общую сумму более 48 млн. рублей. Из этой суммы больше половины почти 34 млн рублей — средства областного бюджета, 14 млн — средства местного бюджета.

Сергей Надсадин отметил, что приоритетным направлением муниципальной политики остается повышение инвестиционной привлекательности и создание комфортного делового климата. Так, в Южно-Сахалинске реализуются более 75 инвестиционных проектов (с учетом резидентов ТОР) в различных сферах экономики. Объем планируемого финансирования до 2025 года превышает 250 млрд. рублей. Реализация проектов в перспективе позволит создать3,5 тысячи новых рабочих мест.

В условиях уменьшения наполнения консолидированного бюджета и сокращения программы капитального ремонта дворов в прошлом году город все равно активно занимался благоустройством. Серьезную поддержку в сохранении темпов и видов работ оказал губернатор Валерий Лимаренко. Всего за один сезон отремонтировано 345 дворов и 140 внутриквартальных проездов. В этом году преобразится еще 391 двор.

Самое пристальное внимание уделялось вопросам озеленения. В прошлом году высажено более двух тысяч саженцев деревьев и почти тысяча двести кустарников, почти 14 тыс. кв м газонов. Клумбы Южно-Сахалинска украсили более 250-ти тысяч цветов. В наступившем году это направление работы усилили. На улицах города появится 600 тысяч цветов.

Мэр напомнил, что общая протяженность улично-дорожной сети составляет 371 км, из которых 187,5 км в асфальтобетонном покрытии, 184 км — в грунтовом. На их ремонт и содержание в 2021 году были предусмотрены средства дорожного фонда в объеме 5,4 млрд рублей (с учетом финансовой помощи из областного бюджета). В нормативное состояние приведены участки улиц Ленина, Украинской, Памятной, Советской и др. Завершен капремонт участков Коммунистического проспекта, ул. Комсомольской, ул. Малая и др. Выполнены проектные работы по реконструкции улично-дорожной сети 8-го микрорайона, по капитальному ремонту ул. Авиационной от пр. Мира до ул. Ленина, ул. Центральной в с. Новая Деревня, по благоустройству ул. 2-я Набережная от заезда к коррекционной школе «Надежда» до ул. 2-я Заречная. Таким образом, в 2021 году отремонтировано и приведено в

В 2021 году предприятия города выполнили объем строительных работ и услуг в размере, превышающем 41 млрд рублей. Это на 4 процента больше, чем в 2020 году. В Дальнем введены в эксплуатацию Дом культуры и детский сад на 330 мест. В рамках подпрограммы по переселению граждан из аварийного фонда завершено строительство двух домов на 124 и 36 квартир.

В рамках модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства были реконструированы очистные в Ново-Александровске, построены магистральные сети водоснабжения в Дальнем (первый этап на правобережье реки Владимировки). Также подготовлена документация на строительство сетей водоснабжения западных жилых районов Владимировки и для технологического и ценового аудита обоснования инвестиций по строительству очистных в Березняках.

Также в Березняках выполнены работы по возведению внутрипоселковых распределительных и подводящих газопроводов. Закончен первый этап газификации западных жилых районов города Южно-Сахалинска. В целом, с начала 2021 года газифицировано 578 домовладений, построено 13,6 км газораспределительных сетей.

Стабильно развивается сельскохозяйстваенная отрасль. По ряду показателей удалось добиться роста. Например, в прошлом году на 14% больше произведено мяса, на 4% - молока. Из городского бюджета на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей было направлено более 19 млн. рублей. За счет этих средств проводятся мероприятия по модернизации предприятий, повышению плодородия земель, возмещаются затраты на содержание поголовья и т. д.

После доклада мэр ответил на вопросы депутатов.

- Как правило, вопросы формируются из наказов наших избирателей. Как руководитель фракции «Единая Россия» в Гордуме могу отметить, что между ветвями власти установлены хорошие рабочие отношения. Все задачи выполняются в полном объеме, - заключил депутат Николай Артеменко.

Отчет мэра был принят единогласно.