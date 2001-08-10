Единственной выпускнице села Таранай выдали аттестат
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Единственная выпускница таранайской школы Карина Шаховская сегодня получила аттестат о среднем общем образовании, рассказали ТИА "Острова" в районной администрации.
Поздравить с этим событием Карину прибыл вице-мэр округа Андрей Саулей. От имени мэра выступил с напутственными словами и пожеланиями.
- Главное – не останавливаться на достигнутом и двигаться вперед, совершенствовать полученные знания, закалять характер и волю. Только от Вас зависит, насколько успешно вы реализуете свой потенциал, собственные мечты и желания, обратился с поздравлениями к выпускнице вице-мэр.
Директор школы Сергей Ким отметил, что в документе, который вручил Карине Шаховской только четвёрки и пятёрки. Вчерашняя школьница успешно сдала ЕГЭ и намерена поступать в Хабаровский институт культуры и искусства. Планирует стать режиссёром, тем более что задатки к успеху выбранного направления уже есть. Андрей Саулей вручил Карине Шаховской Грамоту и подарок за 1 место в муниципальном конкурсе видеороликов на тему здорового образа жизни. Карина выступила в качестве режиссёра.
С творческими поздравлениями выступили учителя СОШ № 4 с.Таранай и работники централизованной клубной системы. Карина активный участник всех клубных формирований сельского дома культуры. Также является победителем и призером предметных олимпиад, творческих состязаний. Девушка представляла регион на всероссийском конкурсе «Я — гражданин России».
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