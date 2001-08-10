В Южно-Сахалинске борются с борщевиком
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южно-Сахалинск избавляется от борщевика. Наибольшей засоренностью земель отличаются Луговое, Ново-Александровск, а также отдельные микрорайоны областного центра, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
К ликвидации борщевика Сосновского приступили еще до его бутонизации и цветения. Впервые помимо скашивания применяется метод удаления точки роста растения путем выкапывания: выкапывается верхняя часть корня под розеткой листьев вглубь почвы на 10-20 см.
Финансирование мероприятий осуществляется в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», рассчитанной на 2020 - 2025 годы.
Напомним, борщевик Сосновского с 1960-х годов культивировался во многих регионах России как перспективная кормовая культура. В Сахалинской области его площади занимали около 1 тыс. га. Добиться полного уничтожения сорняка очень сложно: он чрезвычайно живуч и плодовит. По информации филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Сахалинской области, даже разрешенные к применению в населенных пунктах гербициды не действуют на семена борщевика, сохраняющиеся в почве около 5 лет.
В соответствии с Правилами благоустройства территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» землепользователи обязаны осуществлять мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского. Администрация Южно-Сахалинска ежегодно организует мероприятия по борьбе с сорняком на землях, находящихся в муниципальной собственности, и на землях, собственность на которые не разграничена. Для эффективности борьбы и предотвращения распространения семян растения необходимо одновременно осуществлять борьбу и на частных территориях. Из-за того, что не все землепользователи выполняют свои обязанности, эффективность борьбы снижается.
Администрация города призывает землепользователей содержать свои земельные участки в надлежащем состоянии: регулярно скашивать траву и иною нежелательную растительность, осуществлять борьбу с борщевиком, обрезать соцветия, удалять точку роста, применять светонепроницаемый укрывной материал (до 5 лет). Кроме того, рекомендуются и агротехнические методы, такие как вспашка участка, дискование и т. д.
За непроведение мероприятий по скашиванию травы и удалению борщевика Сосновского на территориях общего пользования и иных объектах благоустройства предусмотрена административная ответственность по ст. 21-5 Закона Сахалинской области от 29.03.2004 № 490 «Об административных правонарушениях в Сахалинской области». Его исполнение на территории Южно-Сахалинска контролируют специалисты Департамента общественной безопасности и контроля.
Вместе с тем мэрия благодарит собственников и правообладателей земельных участков, которые незамедлительно после проведения профилактических мероприятий устранили нарушения и привели территории в надлежащий вид.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 11:39 Сегодня Пенсионерка на Сахалине не поверила мошенникам и спасла свои деньги
11:43 Сегодня В реке на Сахалине найдены скелетированые останки рыбака, личность пытаются установить по вещам погибшего
13:52 Сегодня Сахалинские пограничники спасли рыбаков в тонущей шхуны "Орион"
09:37 Сегодня В департаменте социальной политики Южно-Сахалинска пройдет горячая телефонная линия
16:29 16 Июня 17 июня в домах на улице Комсомольской Южно-Сахалинска отключат воду
15:51 17 Июня "Пицца" украсила кольцо на пересечении улиц Дзержинского и Буюклы в Южно-Сахалинске
16:26 16 Июня Сахалинец пришел делать флюорографию и украл у медика телефон
- 15:03 16 Июня Сахалинский архив покажет уникальные кадры из истории региона
14:07 3 Июня В Южно-Сахалинске открыта горячая линия для тех, у кого похолодало в квартирах
14:42 10 Июня В ночь с 12 на 12 июня на Сахалине перекроют восемь участков дорог
16:31 10 Июня Сахалинские рыбоводные заводы начали выпуск молоди тихоокеанского лосося
- 13:52 3 Июня В Невельске подростка, пытавшегося оторвать плафон над подъездом, убило током
Выбор редакции
- 15:03 Сегодня Сахалинским детям рассказали о вреде наркотиков
- 12:30 Сегодня В Южно-Сахалинске продолжают работать мобильные пункты приема заявок на подключение к газу
- 16:04 21 Июня Поронайский школьник победил в конкурсном отборе акции "Поезд памяти-2022"
- 14:30 20 Июня Сочинения сахалинских школьников и студентов озвучат актеры Чехов-центра
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?