В Южно-Сахалинске борются с борщевиком

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинск избавляется от борщевика. Наибольшей засоренностью земель отличаются Луговое, Ново-Александровск, а также отдельные микрорайоны областного центра, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

К ликвидации борщевика Сосновского приступили еще до его бутонизации и цветения. Впервые помимо скашивания применяется метод удаления точки роста растения путем выкапывания: выкапывается верхняя часть корня под розеткой листьев вглубь почвы на 10-20 см.

Финансирование мероприятий осуществляется в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», рассчитанной на 2020 - 2025 годы.

Напомним, борщевик Сосновского с 1960-х годов культивировался во многих регионах России как перспективная кормовая культура. В Сахалинской области его площади занимали около 1 тыс. га. Добиться полного уничтожения сорняка очень сложно: он чрезвычайно живуч и плодовит. По информации филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Сахалинской области, даже разрешенные к применению в населенных пунктах гербициды не действуют на семена борщевика, сохраняющиеся в почве около 5 лет.

В соответствии с Правилами благоустройства территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» землепользователи обязаны осуществлять мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского. Администрация Южно-Сахалинска ежегодно организует мероприятия по борьбе с сорняком на землях, находящихся в муниципальной собственности, и на землях, собственность на которые не разграничена. Для эффективности борьбы и предотвращения распространения семян растения необходимо одновременно осуществлять борьбу и на частных территориях. Из-за того, что не все землепользователи выполняют свои обязанности, эффективность борьбы снижается.

Администрация города призывает землепользователей содержать свои земельные участки в надлежащем состоянии: регулярно скашивать траву и иною нежелательную растительность, осуществлять борьбу с борщевиком, обрезать соцветия, удалять точку роста, применять светонепроницаемый укрывной материал (до 5 лет). Кроме того, рекомендуются и агротехнические методы, такие как вспашка участка, дискование и т. д.

За непроведение мероприятий по скашиванию травы и удалению борщевика Сосновского на территориях общего пользования и иных объектах благоустройства предусмотрена административная ответственность по ст. 21-5 Закона Сахалинской области от 29.03.2004 № 490 «Об административных правонарушениях в Сахалинской области». Его исполнение на территории Южно-Сахалинска контролируют специалисты Департамента общественной безопасности и контроля.

Вместе с тем мэрия благодарит собственников и правообладателей земельных участков, которые незамедлительно после проведения профилактических мероприятий устранили нарушения и привели территории в надлежащий вид.