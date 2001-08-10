Тихоокеанское
информационное агентство
20 Июня 2022
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10:39, | Новости общества Сахалина и Курил

Жителям Южно-Сахалинска предлагают получить бесплатную юридическую помощь

Жителям Южно-Сахалинска предлагают получить бесплатную юридическую помощь

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Бесплатную юридическую помощь смогут получить островитяне в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 24 июня с 14:00 до 17:00, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ.

Экспертами по вопросам гражданского, трудового и семейного права выступят представители регионального отделения "Ассоциации юристов России" и студенты юридических факультетов сахалинских ВУЗов. Консультации пройдут в Региональном центре президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина (3-й этаж СахОУНБ).

Дополнительная информация и справки по телефону: +7 (4242) 45-25-22.

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