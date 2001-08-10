Сахалинский архив покажет уникальные кадры из истории региона
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
К 75-летию Сахалинской области Государственный исторический архив при поддержке министерства культуры и архивного дела Сахалинской области в партнерстве с международным консорциумом «Сахалин 1» запустил новый проект – I Сахалинский фестиваль архивных документов «SakhАрхивFest», рассказали ТИА "Острова" в Государственном историческом архиве Сахалинской области.
Целью проекта является предоставление жителям и гостям региона возможности увидеть уникальные кадры архивных кинодокументов, запечатлевшие кинохронику о событиях и людях Сахалинской области.
Как отметила министр культуры и архивного дела Сахалинской области Нонна Лаврик: «Этот проект очень важная и нужная работа для всех нас. Мы видим большой отклик от населения, обратную связь, люди интересуются историей своей страны, своего родного края. Впереди у нас будет еще много интересных проектов, которые мы будем реализовывать совместно с историческим архивом. Они позволят поближе узнать наш регион не только тем, кто здесь проживает, но и тем, кто живет за пределами области».
Презентация проекта прошла в рамках года культурного наследия народов России. В ходе работы над проектом архив перевел в цифровой формат кинопленки о представителях коренных малочисленных народов Севера, проживавших и ныне живущих в Сахалинской области. Гости мероприятия посредством архивных киносюжетов смогли погрузиться в мир народностей Севера Сахалинской области, побывали на уроке английского языка в нивхской школе, узнали интересные факты о жизни и творчестве самобытного эвенкийского художника и поэта Семена Надеина, и даже смогли увидеть фрагменты гонок на оленях с традиционного праздника нивхов.
Следите за анонсами дальнейших мероприятий I Сахалинского фестиваля архивных документов «SakhАрхивFest» на сайте Государственного исторического архива Сахалинской области.
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