Студенты из поискового отряда СахГУ рассказали о находках в ходе поисковых работ
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Участие в третьей межрегиональной поисковой экспедиции "Дальневосточный фронт-2022" в рамках проекта "Вахта памяти" приняли активисты поискового отряда СахГУ "Дальневосточный рубеж", рассказали ТИА "Острова" в СахГУ .
Экспедиция проходила в Смирныховском районе, вблизи реки Туманной между населёнными пунктами Рощино и Победино. На протяжении двух недель поисковики из разных уголков России вели работы в тех местах, где в августе 1945 года проходили бои за освобождение Южного Сахалина.
– От нашего поискового отряда в "Вахте памяти" приняли участие 6 человек, – рассказала руководитель "Дальневосточного рубежа", второкурсница СахГУ Анна Цепкало. – Для большинства эта "Вахта" стала первой.
Цель всего мероприятия – розыск, установление имён и перезахоронение бойцов, погибших в годы Второй мировой войны. На этот раз в Смирныховский район приехали члены Поискового движения России из 23 регионов, люди разных возрастов и разных родов деятельности.
Как рассказала Анна, у поиска на Сахалине есть своя специфика, он ведётся преимущественно с металлоискателем, потому что война здесь была скоротечной. Там, где бои шли долго и ожесточённо, земля буквально нашпигована железом, поэтому приборы бесполезны.
Из-за сессии студенты смогли погрузиться в экспедицию не на полные две недели, а всего на шесть дней, но это время прошло очень насыщенно. Помимо собственно поисковой деятельности, в полевом лагере был организован культурный досуг – посиделки под гитару, подавался лекционный материал.
– Например, особо актуальной для поисковиков стала лекция о взрывоопасных предметах, – говорит А. Цепкало. – Заряд в старых снарядах никуда не девается, и нужно понимать, как работать с этим. Я на "Вахте памяти" в Ржеве нашла запал и смогла его опознать как взрывоопасный предмет, потом мне объяснили чем могло окончиться небрежное отношение с такой находкой.
В числе студентов был и первокурсник Андрей Меньшов, участник студенческого медиацентра "Фокус медиа". Его пригласили осветить деятельность поискового отряда, и он вместе со всеми втянулся в общую работу.
– Я тоже ходил с металлоискателем, что-то искал, раскапывал, находил, – рассказывает Андрей. – Самая первая моя находка – осколок, просто кусочек металла, который не представляет никакого интереса. Но в одном месте я нашёл несколько колец от палатки, а вокруг колец были еще гильзы, 4 кольца и 8 гильз. Это могло означать, что стояла какая-то палатка, а скопление гильз говорит о том, что с этой точки велся огонь по противнику. Ещё в другом месте обнаружилась маленькая монетка, оказалось, это японские 10 сен времён Второй мировой войны.
Монетка, как и другие предметы, обнаруженные студентами, пополнит фонд поискового музея СахГУ. По словам участников экспедиции, это достаточно интересная и ценная находка.
– Совместно с руководителем регионального отделения Поискового движения России было принято решение об открытии музея студенческого поискового отряда для популяризации этого направления, – поясняет Анна Цепкало. – Сейчас прорабатывается вопрос регистрации музея и помещении для него. В ходе экспедиции мы приобрели бесценный опыт, вышли на качественно новый уровень работы. Поисковики со стажем делились с нами своим опытом, объясняли назначение и смысл тех предметов, которые мы находили в земле. Особенно полезной оказалась поездка для наших новых «бойцов» отряда.
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