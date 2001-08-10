На улице Сахалинской готовятся к созданию выделенных полос для автобусов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ночь с пятницы, 17 июня, на субботу, 18 июня, начинаются работы по переразметке участка улицы Сахалинской от ул. Ленина до Холмского шоссе, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Так, в районе Пивзавода, от ул. Железнодорожной до ж/д переезда, а также от Холмского шоссе до ул. Достоевского будут предусмотрены полосы для обеспечения приоритетного проезда общественного транспорта. Обустройство «выделенки» будет проведено, в том числе, за счет появления дополнительной полосы в восточном направлении движения. Обращаем, внимание, что сокращения полос для автомобилистов на большей протяженности участка не предусмотрено. Перераспределение будет выполнено за счет сужения существующих полос. Добавим, что все работы будут вестись поэтапно, в ночное время. В первую очередь подрядная организация выйдет на участок улицы Сахалинской от её пересечения с ул. Ленина до железнодорожного переезда. Сроки выполнения работ могут корректироваться в зависимости от от погодных условий.

Изменения позволят снизить транспортные заторы, увеличить пропускную способность улицы.

Еще одно важное мероприятие, которое планируется реализовать ориентировочно в августе – внедрение системы адаптивного регулирования светофоров, что позволит организовать их работу с учетом фактической загрузки по полосам.

Как отметил директор Центра развития городской среды Василий Вишневский, в настоящее время на улице Сахалинской наблюдаются большие задержки как общественного, так и личного транспорта. От жителей регулярно поступают жалобы на пробки. Граждане сообщают, что время проезда данных участков на автобусах в часы пик составляет до 50 минут. Введение переразметки, как и другие мероприятия масштабной транспортной реформы, которая реализуется в Южно-Сахалинске, направлены на то, чтобы ситуацию стабилизировать.

Все решения по реорганизации дорожного движения были детально проработаны с учетом научных исследований, посвященных общественному транспорту, рекомендациях экспертов, направленных на обеспечение его стабильности и надежности.

Поэтапное выполнение комплекса мероприятий находится на контроле администрации и лично мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина. Также в работу активно включился общественный дорожный совет города. Как подчеркнул его представитель, Олег Меркушев, планы по корректировке организации движения по улице Сахалинской вызывают много вопросов у горожан. Вместе с тем, есть понимание, что именно внедрение дополнительных полос позволит сбалансировать дорожное движение на проблемном участке, сделает его более удобным как для пользователей личных авто, так и для тех, кто ежедневно передвигается на автобусах.

– Предварительно была проделана большая работа. Прежде чем приступить к внедрению изменений, группа специалистов на протяжении долгого времени обрабатывала большой пласт информации, анализировала существующий трафик, – поделился мнением Олег Меркушев. – Теперь перед нами стоит задача – на каждом этапе мы будем вести мониторинг ситуации и фиксировать, как она меняется, требуются ли корректировки.

Оценить эффективность преобразований могут и сами жители Южно-Сахалинска. Подробная информация будет оперативно размещаться на сайте http://www.тутбудет.рф/a-polosa. В частности, на портале разместят видеоотчеты, отображающие дорожную ситуацию до и после переразметки.