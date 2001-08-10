"Управляйкам" Южно-Сахалинска могут компенсировать расходы на ремонт подъездов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Выплата 50-процентной субсидии от общей стоимости ремонтных работ в подъездах многоквартирных домов предусмотрена областными и городскими властями, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Приведение в порядок подъездов наряду с дворовыми территориями - неотъемлемая часть формирования комфортной городской среды. Речь об этом шла во время совместного объезда областного центра губернатором Валерием Лимаренко и первым вице-мэром Андреем Ковальчуком.
Одним из пунктов визита стал двор по Тихоокеанской, 22 и 24. Напомним, в прошлом году школьник Денис Герасименко обратился через социальные сети к главе региона с просьбой уделить внимание состоянию спортивной площадки по этому адресу. Был проведен ряд встреч руководства области с муниципальными властями. В результате по поручению мэра Сергея Надсадина был разработан проект благоустройства дворовой территории. Эскиз обсудили с жителями и уже в прошлом году приступили к выполнению.
Участники инспекционной поездки осмотрели сданный в этом году объект, пообщались с жителями. Выяснилось, что люди хотели бы добавить тренажеры, на которых могли бы заниматься представители старшего поколения. Этот вопрос будет решен положительно.
Первый вице-мэр Андрей Ковальчук добавил, что наряду с содействием в текущем ремонте дворов и подъездов город оказывает помощь в озеленении территорий. В этом году все 42 южно-сахалинских ТОС присоединились к общегородской цветочной кампании. Рассаду в количестве 5000 штук и землю безвозмездно передала активистам администрация областного центра.
- Губернатор и мэр поставили задачу - реализовать в этом году большой комплекс работ по обновлению подъездов, входных групп и придомовых территорий, чтобы жителям было приятно находиться в каждом дворе областного центра, чтобы город стал более комфортным для проживания, - отметил Андрей Ковальчук. Он добавил также, что особый акцент сделан на привлечении жителей к обсуждению концепций обновления.
В этом году мероприятия по ремонту запланировали 30 управляющих компаний областного центра.
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