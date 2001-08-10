Тихоокеанское
информационное агентство
15 Июня 2022
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14:17, | Новости общества Сахалина и Курил

В ночь на 16 июня в Южно-Сахалинске будут менять дорожное покрытие на перекрестке улиц Буюклы и Дзержинского

В ночь на 16 июня в Южно-Сахалинске будут менять дорожное покрытие на перекрестке улиц Буюклы и Дзержинского

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Работы будет выполнять МКП "Завод строительных материалов им. Федотова" с 20.00 15 июня до 07.00 16 июня, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Закрывать участок для движения транспорта не планируется. Однако автомобилистов просят учитывать время проведения работ при планировании маршрутов движения в данной части города.

 

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