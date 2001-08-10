Сахалинске военнослужащие совершенствуют навыки скоростной стрельбы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С военнослужащими мотострелковых подразделений армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине стартовали занятия по армейской тактической стрельбе (АТС), рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

На войсковом стрельбище полигона «Успеновский» под руководством опытных инструкторов военнослужащие выполняют нормативы по огневой подготовке из стрелкового оружия.

Перед началом летнего периода обучения военнослужащие армейского корпуса ВВО подготовили новые площадки для выполнения нормативов по АТС, которые имитируют двор сельского дома и городские строения.

В ходе занятий военнослужащие выполняют одиночные упражнения стрельб из стрелкового оружия, а также в составе боевых двоек. Стрельба ведётся из положений «лёжа», «стоя» и «с колена» по мишеням на различных дальностях.

Данные занятия не только повышают навыки скоростной стрельбы и совершенствуют огневую выучку военнослужащих, а также способствуют успешному выполнению боевых задач в ближнем бою.