Сахалинские рыбоводные заводы начали выпуск молоди тихоокеанского лосося

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В этом году предприятия островного региона выпустят более 1 миллиарда штук мальков для воспроизводства популяции, рассказали ТИА "Острова" в региональном правитеьстве.

- Восстановление запасов водных биоресурсов – одна из основных задач как в деятельности правительства региона, так и самих рыбопромышленников. Ежегодно рыбоводные заводы доказывают свою эффективность по воспроизводству и сохранению популяции тихоокеанских лососей. Это важно и для обеспечения потребности жителей области в рыбной продукции, и для создания рабочих мест в период путины, – рассказал руководитель агентства по рыболовству Сахалинской области Иван Радченко.

70 рыбоводных предприятий области осенью прошлого года заложили на инкубацию 1,3 миллиарда икринок кеты, горбуши, симы и кижуча. Почти половина выпущенных мальков в прошлом году пришлась на Курильские острова. Значительный вклад в деятельность по воспроизводству вносят предприятия рыбопромышленного холдинга «Гидрострой»: около 77 миллионов штук молоди горбуши и порядка 200 миллионов штук кеты отправились в море с заводов предприятия в прошлом году. В этом сезоне «Гидрострой» вдвое увеличит объем выпуска мальков горбуши.

– Сахалинская область продолжает занимать лидирующие позиции по воспроизводству водных биологических ресурсов и аквакультуре. У нас большое количество заводов, которые работают достаточно эффективно. В первую очередь бизнес работает на воспроизводстве кеты. Она возвращается на наши заводы, существенно прибавляя в общем объеме вылова. Это перспективное направление, будем продолжать, – рассказал президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов. – Но нужно отметить, что мы не слепо подходим к строительству лососевых рыбоводных заводов, а точно понимаем, что экологические аспекты должны быть соблюдены. Не все реки Сахалина предназначены для искусственного воспроизводства и нужно точечно и выдержано подходить к вопросу возможности строительства заводов. Деятельность ведется в постоянном режиме, есть хороший запас в плане развития товарной аквакультуры. Свою лепту внесут и участки, которые формируются в морской акватории, там будут воспроизводиться гребешки, ежи. Уверен, что они тоже начнут показывать хорошие результаты.

Так, около 41 миллиона штук молоди кеты этим летом планирует выпустить рыбоводное предприятие невельского района ООО «Каниф» на четырех своих заводах (Ловецкий, Обутонай, Оненуси, Вольный).

– В основном у нас вся добываемая кета именно искусственного, заводского, происхождения. Если не будут обеспечены выпуски достаточного количества малька, мы не получим и самой рыбы. По расчетам специалистов, возврат рыбы составляет около 2 процентов, – рассказал старший рыбовод завода «Ловецкий» Дмитрий Багинский.

Активно проходит выпуск молоди лосося и на юге Курильских остров. ООО ПКФ «Южно-Курильский рыбокомбинат» отправляет в самостоятельную жизнь своих «подопечных». Так, на одном из заводов предприятия - ЛРЗ «Оз.Лагунное», к выпуску готовят 12,6 миллионов штук молоди. В прошлом году предприятие первым в регионе начало использовать новый тип оборудования для выращивания мальков – рыбоводные садки, установленные на озере.

– Такой способ позволяет значительно интенсифицировать рыбоводное хозяйство и увеличить участок для выращивания молоди. Озеро Лагунное имеет небольшой размер, неглубоко и достаточно спокойно от волн. За время пятилетнего наблюдения установлено, что поверхностный слой воды на период планируемого подращивания молоди является относительно теплым и богатым кислородом, а состав и качество воды сдерживает бурное развитие водорослей, что оптимально для нашей деятельности, – рассказал главный рыбовод завода Дмитрий Пастухов.

По данным Сахалино-Курильского территориального управления Росрыболовства, исходя из температуры прибрежных вод в районе устьев рек, на которых находятся заводы, сейчас рекомендовано выпускать молодь с ЛРЗ в заливе Мордвинова и на юго-восточном побережье; в заливе Анива; на юго-западном побережье Сахалина; а также у острова Кунашир. Также рекомендуется начать выпуск молоди с двух ЛРЗ в заливе Терпения (р.Поронай, Нитуй). В остальных районах продолжается наблюдение за термическими условиями.