Южносахалинцы старшего поколения могут повторно вакцинироваться от коронавируса

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Повторная вакцинация - ревакцинация - проводится спустя шесть месяцев после предыдущего введения вакцины, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Люди пожилого возраста, а также имеющие неинфекционные хронические заболевания вне стадии обострения - это наиболее уязвимые категории, они должны защититься от COVID-19 в первую очередь. Клинические исследования подтвердили высокую эффективность и безопасность применяемых вакцин. На сегодняшний день все лечебные учреждения Южно-Сахалинска обеспечены достаточным запасом препаратов.

Как рассказала участковый терапевт городской поликлиники №4 Анастасия Саблина, проходить специальное обследование перед прививкой не требуется. Важно, чтобы у человека было нормальное самочувствие. В день вакцинации пациента в обязательном порядке осмотрит врач, чтобы исключить острые состояния, и подберет наиболее подходящий препарат.

- Все желающие привиться могут пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции в день обращения в поликлинику, - отметил она.

Ежедневно в поликлинике №4 от коронавируса прививают в среднем 50-60 человек. Работают выездные бригады, которые проводят вакцинацию в трудовых коллективах по месту работы, а также маломобильных южносахалинцев.

Напомним, что полный иммунный ответ формируется спустя несколько недель после введения второго компонента вакцины.