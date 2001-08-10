Тихоокеанское
информационное агентство
9 Июня 2022
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15 июня в домах на улице Долинской Южно-Сахалинска отключат воду
10:20, | Новости общества Сахалина и Курил

15 июня в домах на улице Долинской Южно-Сахалинска отключат воду

15 июня в домах на улице Долинской Южно-Сахалинска отключат воду

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

ООО "РВК-Сахалин" информирует, что в связи с ремонтными работами на сети водопровода будет отключена подача холодной воды 15 июня с 9.30 до 13.00 по следующим адресам:

- ул.Долинская,22-30, 22а-32а, 35-45, 35а-45а;

Телефоны диспетчерской службы предприятия +7 (4242) 72-32-40, +7 (4242) 49-79-25.

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